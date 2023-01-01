La Salsiccia di Bra protagonista in Ticino: il festival si presenta oltre confine

CUNEO CRONACA - La Salsiccia di Bra, le eccellenze gastronomiche piemontesi e una visione del turismo capace di unire luoghi, persone e imprese sono state protagoniste dell’incontro dedicato a BRA’S Festival, ospitato presso lo Swiss Diamond Boutique Hotel La Romantica di Melide.

L’appuntamento, promosso da David Camponovo e CD Media, ha portato per la prima volta BRA’S nella Svizzera italiana, trasformando la presentazione del festival in un’occasione di confronto tra istituzioni, operatori del turismo e della ristorazione, chef, produttori e media.

In programma a Bra dal 17 al 20 settembre 2026, BRA’S è il Festival nazionale della Salsiccia, del Formaggio, del Pane e del Riso di Bra: una manifestazione che racconta l’identità braidese attraverso gastronomia, cultura, degustazioni, masterclass, incontri e grandi chef. Dopo il successo dell’edizione 2024, che ha superato le 80.000 presenze, il festival guarda al 2026 con l’ambizione di confermarsi come uno degli appuntamenti più rappresentativi dell’Italia del gusto.

L’incontro di Melide nasce da un percorso avviato alcuni anni fa, quando David Camponovo ha conosciuto BRA’S Festival e ne ha seguito la crescita. Da quella prima intuizione è maturata progressivamente l’idea di avvicinare Bra al Canton Ticino attraverso un progetto fondato su gusto, relazioni e promozione condivisa.

A riaccendere con forza questa prospettiva è stata, nel 2026, la presentazione della Salsiccia di Bra a Milano, nel ristorante “Cracco” dello chef Carlo Cracco: un momento che ha confermato quanto le eccellenze braidesi possano diventare ambasciatrici di un territorio e aprire nuovi percorsi di collaborazione oltre i confini regionali.

Durante la presentazione, Valentina Moretto, direttrice creativa di BRA’S Festival, ha raccontato la filosofia della manifestazione: un progetto che parte dai prodotti identitari della città per costruire un racconto corale fatto di tradizioni, innovazione, convivialità e lavoro quotidiano delle comunità produttive.

Luigi Barbero, direttore di BRA’S Festival, ha evidenziato come Bra sia molto più della città della celebre salsiccia: è un territorio con una forte identità culturale, gastronomica e turistica, capace di trasformare le proprie eccellenze in un’esperienza diffusa.

Sul valore turistico dell’iniziativa si è soffermato Bruno Bertero, direttore dell’Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero, sottolineando come la gastronomia possa diventare una chiave di accesso privilegiata alla scoperta di un territorio: non solo degustazione, ma permanenza, incontro, cultura, paesaggio e relazione con le comunità locali.

A raccontare il prodotto simbolo di Bra è stato lo chef Massimo Camia, Chef Ambassador di BRA’S Festival, che ne ha messo in luce la delicatezza, la morbidezza, la dolcezza e la straordinaria versatilità in cucina. Tradizionalmente degustata anche cruda, la Salsiccia di Bra può diventare protagonista di preparazioni diverse, dal risotto al raviolo.

La giornata di Melide non è stata soltanto la presentazione di un evento, ma il primo passo concreto di un percorso più ampio, che punta a sviluppare nuove occasioni di collaborazione tra Bra, il Piemonte e il Canton Ticino.

«La vicinanza geografica tra il Ticino e il Piemonte – ha sottolineato David Camponovo – rende naturale immaginare nuove forme di collaborazione. Ma non è soltanto una questione di distanza: condividiamo una cultura dell’accoglienza, una forte attenzione alla qualità e la volontà di valorizzare i territori attraverso le persone, le imprese e le loro eccellenze».

«In pochissime edizioni BRA’S ha saputo ritagliarsi uno spazio a livello nazionale – chiosa il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero – ora un nuovo orizzonte, quello dell’internazionalità perché la salsiccia, il formaggio, il pane e il riso di Bra meritano di essere conosciuti anche oltre i nostri confini con una risonanza mondiale».

Dopo le anteprime di avvicinamento, BRA’S 2026 prenderà il via giovedì 17 settembre con un programma diffuso che trasformerà la città in un grande palcoscenico dedicato alle eccellenze enogastronomiche, alla cultura, alla musica, al turismo e alla convivialità.

Al centro del festival ci saranno la Salsiccia di Bra, il Formaggio Bra Dop, il Pane di Bra e il Riso di Bra, protagonisti di un percorso capace di unire alta cucina, tradizione popolare, botteghe storiche, mercati, laboratori, spettacoli e iniziative per tutte le età.

L’apertura è prevista giovedì 17 settembre alle 20.30 con il Gran Galà della Salsiccia di Bra, affidato allo chef ambassador Massimo Camia. Venerdì 18 settembre l’inaugurazione ufficiale sarà accompagnata dall’ingresso in città di Margherita di Savoia a bordo di una carrozza storica, con danze in costume, figuranti, sbandieratori e la Banda Musicale Giuseppe Verdi della Città di Bra. In serata spazio a BRA’S in Consolle.

Sabato e domenica Piazza Caduti per la Libertà ospiterà Vibrations, area dedicata a incontri, interviste, dibattiti, musica e intrattenimento. Tra gli chef ambassador attesi ci sono Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Michelangelo Mammoliti, Enrico Crippa e Massimo Camia.

Il 19 settembre BRA’S Live proporrà i concerti gratuiti della Bandakadabra, in corso Garibaldi alle 18, e dei Neri per Caso, dalle 21 in piazza XX Settembre.

Corso Garibaldi ospiterà alcune delle esperienze più identitarie del festival. Sotto l’Ala Stellata, gli chef resident Pasquale Laera e Gabriele Boffa proporranno piatti stellati con i sapori di Bra al prezzo di 15 euro. Troveranno spazio anche il Caffè Storico Sabaudo, l’Antica Bottega dei Macellai e Profumo di Pane.

Piazza XX Settembre sarà il cuore della Piazza delle Eccellenze del Piemonte, mentre tra corso Cottolengo e piazza Spreitenbach si svilupperanno i Mercati del Gusto. Piazza Spreitenbach accoglierà anche il Villaggio delle Regioni e l’area Around the World, dedicata ai sapori internazionali.

Il programma proseguirà con BRA’S Lab, tra show cooking, masterclass e degustazioni, e con gli spazi dedicati alle famiglie. Ai Giardini del Belvedere tornerà il Paese dei Bralocchi, ispirato a Pinocchio.

Sul fronte culturale, Palazzo Mathis ospiterà la mostra “Egitto, sulle tracce degli Dei”, a cura del Museo Egizio di Torino con il Comune di Bra, mentre BRA’S Experience proporrà percorsi turistici guidati, lezioni di cucina, visite alle Cantine Ascheri e alle macellerie braidesi, laboratori del gusto, bike tour e trekking tour.

A completare il programma saranno BRA’S Shop e BRA’S Restaurant, con il coinvolgimento delle attività e dei ristoranti cittadini in un grande evento collettivo capace di raccontare Bra attraverso le sue eccellenze.