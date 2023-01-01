La Salsiccia di Bra conquista Sanremo: oltre 10mila degustazioni e lancio del Festival

CUNEO CRONACA - Salsiccia di Bra protagonista nel Salotto delle Celebrità di Sanremo, con degustazioni servite a oltre diecimila tra vip e visitatori per uno straordinario momento istituzionale e promozionale che è culminato con la presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e del sindaco di Sanremo Alessandro Mager.

Teatro della prima presentazione per BRA’S il Festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra, è stato il “Salotto delle Celebrità”, raffinato spazio dedicato alle celebrità della Città dei fiori.

Prodotto da Alessandro Grifa e Albert D’Alterio della New GIG Promotion, il Salotto delle Celebrità nasce dalla visione di professionisti con una solida esperienza nel mondo degli eventi, della comunicazione e dell’intrattenimento e ha visto la presenza di decine di vip da ogni parte d’Italia.

Lo spazio, allestito in uno degli angoli più suggestivi di Sanremo, è stato impreziosito dai sapori e dai profumi dei prodotti d’eccellenza braidesi: la salsiccia, il formaggio, il pane e il riso di Bra, protagonisti in degustazioni condotte da grandi chef, durante tutte le giornate del Festival per i tanti visitatori, imprenditori, giornalisti e Vip che hanno affollato lo spazio.

La città di Sanremo ha ospitato il primo appuntamento di “Waiting For BRA’S” nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 febbraio alla presenza di oltre 50 giornalisti arrivati da ogni parte d’Italia.

A completare l’offerta per il pubblico del “Salotto delle Celebrità” anche i prodotti “Piemonte Is”, marchio di qualità della Regione Piemonte che sta riscuotendo un grande successo a livello internazionale.

La conferenza stampa dal Festival di Sanremo è stata la prima tappa ufficiale di Waiting for BRA’S, il tour promozionale di avvicinamento a BRA’S Festival. Una conferenza stampa impreziosita dalla presenza del sindaco di Sanremo Alessandro Mager e del presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, grande sostenitore delle eccellenzeenogastronomiche piemontesi e della Salsiccia di Bra.

Durante la cena di gala è stata servita la salsiccia a personaggi come Maxdei Fichi d’India, Federica Morello, Fausto Leali, Annalisa Minetti, Taylor Mega e molti altri.

Grazie anche al costante sostegno promozionale della regione Piemonte, un prodotto tradizionale locale di qualità e tutela ha saputo diventare famoso nel mondo ed essere capace di portare centinaia di migliaia di turisti ed appassionati del gusto nella città della Zizzola.

Presenti per l’occasione le lady chef Alessandra Baruzzi, Caterina Quaglia e Alessandra Ingenetti.

Nell’occasione è stato annunciato il primo premio ottenuto dal Riso di Bra nel 115° concorso San Giacomo Bolognini per il riso Ribe da seme. Il riso di Bra sarà riseminato in altre nazioni, tra cui Portogallo, Spagna, Francia, Germania grazie all’altissima qualità: 0% di malattie, 0% di impurità e con il 98% di germinabilità.

Sugli scudi anche il formaggio di Bra con l’azienda Valgana che per il BraDop ha ottenuto il Grande Oro e l’Oro al “Frankfurt International Trophy”.

Una importante internazionalizzazione per i prodotti del Festival che dopo aver conquistato l’Italia ora puntano al Mondo e saranno protagonisti della Fiera Fha Food And Beverage dal 21 al 24 aprile la più grande e importante fiera in cui si incontrano il settore asiatico della ristorazione e dell'ospitalità. Con oltre 80.000 partecipanti previsti e più di 2.750 espositori presenti

A proposito di annunci, il più atteso è arrivato dal direttore di Ascom Bra e del Consorzio della Salsiccia Luigi Barbero che ha svelato il primo ambasciatore 2026 della Salsiccia di Bra, Antonino Cannavacciuolo, che sarà presente a Bra nella giornata di sabato 19 settembre.

«E’ un onore poter annunciare qui a Sanremo, nei giorni dell’eventomusicale più atteso dell’anno e nel prestigioso Salotto delle Celebrità, l’edizione 2026 del Festival della Salsiccia e dei Sapori di Bra – commentano il sindaco di Bra Gianni Fogliato e la consigliera Marta Basso, in rappresentanza della città di Bra – segnatevi le date: dal 17 al 20 settembre 2026 vi aspettiamo nelle nostre piazze, slow e barocche, grazie alla collaborazione tra Comune di Bra e Ascom per celebrare le eccellenze del territorio braidese, con la partecipazione dei Consorzi di riferimento e il sostegno di vari Enti, primo fra tutti la Regione Piemonte, qui rappresentata dal presidente Cirio».

Presidente Cirio che ha precisato: «La Regione Piemonte è sempre inprima linea nella promozione delle eccellenze piemontesi. BRA’S è un festival che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel panorama degli eventi enogastronomici della nostra Regione. Sarà tra l’altro la prima edizione con rilevanza nazionale del Festival, un riconoscimento giunto nei mesi scorsi che sottolinea ancora di più la valenza di quello che, in pochi anni, è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno piemontese».

Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager ha sottolineato di amare particolarmente la salsiccia di Bra: «Ogni volta che vado a Torino passo da Bra o dall’autogrill “Rio Coloré” per degustare un panino con la salsiccia di Bra e sarò presente a BRA’S».

«Con la presenza di BRA’S a Sanremo è partito il conto alla rovescia per una grandiosa edizione 2026, in programma a Bra dal 17 al 20 settembre – commenta il direttore di Ascom Bra e del consorzio della salsiccia di Bra, Luigi Barbero – l’accoglienza delle eccellenze braidesi a Sanremo è stata esaltante ed è stata una straordinaria vetrina per i nostri prodotti che, con il ricco programma di “Waiting for Bra’s” si presenteranno in Italia e non solo, per tirare la volata a una nuova grande edizione del festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra».

Un ringraziamento speciale al Bar Pasticceria Converso di Bra per aver realizzato i “Brajoux”: raffinati piccoli bijoux di pasta choux farciti con la pregiata Salsiccia di Bra cruda, offerti in degustazione al termine della conferenza.

L'evento Waiting for BRA’S - Sanremo è stato organizzato grazie al sostegno di Baratti&Milano, Dicaf, Piero Mollo, Acqua San Bernardo, Delizie Bakery e Forza Maserati Genova.