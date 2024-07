La reunion dopo 10 anni: sul palco di Collisioni ad Alba la musica dei Club Dogo

CUNEO CRONACA - Ad Alba prosegue Collisioni, il festival capace di sintonizzarsi con il pubblico dei giovani e dei giovanissimi, per abbattere le barriere e mettersi in ascolto dei nuovi linguaggi come è sempre stato nello spirito del festival. Dopo Calcutta, primo head-liner a cui è stata affidata l’apertura in Piazza Medford, si prosegue sabato 6 luglio con la musica dei Club Dogo, il gruppo hip hop italiano più significativo degli ultimi vent’anni.

Dopo la fortunata residency al Forum di Assago (10 date sold-out nel giro di pochi giorni), e il concerto-evento allo stadio di San Siro (28 giugno) il gruppo fa tappa ad Alba per la prima data nei principali festival estivi ed unico appuntamento in Piemonte. Il 2024 è l’anno dei Club Dogo, che con il loro ritorno a sorpresa hanno conquistato il cuore dei fan della prima ora come delle nuove generazioni di appassionati. Le date live e l’attesissimo album della reunion, intitolato semplicemente Club Dogo (gennaio 2024,) undici tracce in puro stile Dogo, è un occhio al passato e uno al futuro, concepito senza farsi condizionare da mode e trend, ma soltanto dalla voglia di essere ancora una volta all’avanguardia.

I Club Dogo, gruppo fondato dai rapper Gué e Jake La Furia e dal produttore Don Joe, sono un’istituzione dell’hip hop italiano. Nel 2003 pubblicano il loro primo album autoprodotto, Mi Fist, considerato una pietra miliare del genere; il disco passa di mano in mano tra gli appassionati, partendo da Milano fino a conquistare tutta Italia, traghettandoli dall’underground alle classifiche con i successivi lavori, che hanno fatto la storia del rap. Insieme hanno pubblicato sette album, abbattendo per primi il soffitto di cristallo che confinava il rap in un campionato a parte. Con la loro crew, la Dogo Gang, hanno inoltre contribuito a portare al successo molti artisti di culto.

Il festival prosegue domenica 7 luglio con la prima Giornata Giovani, un progetto di Collisioni e Banca d’Alba inaugurato nel 2021 che torna per la sua quarta edizione a celebrare la musica e la voglia di stare insieme delle migliaia di ragazzi e ragazze che ogni anno accorrono ad Alba da ogni angolo d’Italia. Il cast sarà come sempre ricchissimo, con un calendario di ospiti che vanno da Nayt, il raffi nato rapper molisano cresciuto a Roma e apprezzato grazie al suo ultimo album anche dal pubblico americano, Silent Bob, il rapper di Pavia, autore di album come Piove Ancora e Habitat Cielo, Mida, l’artista emerso nella nuova edizione di Amici. Per arrivare all’attesissimo head-liner della giornata, Tedua, senza ombra di dubbio l’artista rivelazione di quest’anno.

Il festival conclude sabato 13 luglio con una seconda Giornata Giovani, dedicata ai giovanissimi: una maratona di oltre 5 ore di concerti non stop, con alcuni degli artisti di riferimento della fascia 15-23 anni. A salire sul palco di Collisioni, il rapper campione di ascolti Capo Plaza per presentare in anteprima al pubblico del festival il suo nuovo attesissimo quarto album, Ferite. Ma anche Anna, regina della Trap italiana. E con lei Artie 5ive, rapper milanese classe 2000 di origini sierraleonesi, con il suo inconfondibile stile infl uenzato dalla scuola Drill di Detroit. Tony Boy, il rapper di Padova classe 1999 segnalato da Rockit come uno dei giovani artisti più interessanti d’Italia, fresco del suo 4° album in studio “Nostalgia” (Export). E Paky, rapper di Secondigliano trasferitosi a Rozzano all’età di dieci anni, arrivato al primo disco di platino con il singolo “Rozzi”.

I biglietti di Collisioni sono disponibili online su Ticketone e sugli altri circuiti o presso i punti vendita autorizzati.

COLLISIONI è reso possibile grazie a Ministero dei Beni Culturali, Regione Piemonte, Città di Alba, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Banca d’Alba, Latterie Inalpi, Mercatò, Italy Good Wines, S.Bernardo, Associazione Commercianti Albesi, Distillerie Berta, Panettoni Albertengo, Compral, Michelis, Baratti&Milano, Ironika, Redbull, Santacruz, Coca Cola. Media partner: Radio Manila

PROGRAMMA DI COLLISIONI FESTIVAL 2024

VENERDÌ 5 LUGLIO

CALCUTTA

INIZIO CONCERTO: ORE 21.00

POSTO UNICO IN PIEDI: 46 EURO COMPRENSIVO DI PREVENDITA

SABATO 6 LUGLIO

CLUB DOGO

INIZIO CONCERTO: ORE 21.00

POSTO UNICO IN PIEDI: 46 EURO COMPRENSIVO DI PREVENDITA

DOMENICA 7 LUGLIO

Nayt + Silent Bob & Sick Budd + Mida

TEDUA

INIZIO CONCERTO: ORE 20.00

POSTO UNICO IN PIEDI: 39,80 EURO COMPRENSIVO DI PREVENDITA

SABATO 13 LUGLIO

PAKY + TONY BOY + ARTIE 5IVE

ANNA + CAPO PLAZA

INIZIO CONCERTO: ORE 20.00

POSTO UNICO IN PIEDI: 34,50 EURO COMPRENSIVO DI PREVENDITA