La provincia di Cuneo travolta dall'ondata di caldo e la siccità preoccupa sempre di più

Nuvolosità: irregolarmente o localmente nuvoloso sui settori a nord del Po con formazioni cumuliformi già al primo mattino tra Canavese e Verbano, altrove poco nuvoloso. Nelle ore centrali cumuli in crescita a ridosso dei rilievi alpini.

Precipitazioni: al primo mattino rovesci sparsi localmente moderati, anche a carattere temporalesco, tra Canavese, Biellese, valle Ossola e Verbano. Fenomeni in estensione ai restanti settori alpini, in esaurimento nel corso del pomeriggio.

Zero termico: in leggero calo al mattino fino a 4400 metri e in successivo nuovo rialzo nel pomeriggio fino a 4500 metri.

Venti: moderati sudoccidentali sulle Alpi, altrove deboli variabili con estesi rinforzi da est al mattino su Novarese, Vercellese e Torinese in successiva attenuazione.

Giovedì 21 luglio