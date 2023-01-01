La prima sfilata del Carlevé colora Mondovì: domenica i carri arrivano sull'Altipiano

CUNEO CRONACA - Il Carlevé di Mondovì sfida la pioggia e... vince. La prima sfilata, dedicata ai gruppi, andata in scena nel centro storico di Breo, si è realizzata regolarmente nonostante il meteo incerto: “Abbiamo deciso di anticipare di un'ora la partenza, e la scelta si è rivelata azzeccata – commenta Andrea Tonello, presidente della Famija Monregaleisa 1949 – perché la pioggia non ha infastidito più di tanto né il percorso, né la festa finale. Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti, ed in particolare il gruppo dei piccoli Mori e piccole Bele con i loro genitori ed accompagnatori, numerosissimi e partecipi. Ringraziamo il Comando della Polizia locale e la Protezione civile per il costante supporto, tutti i volontari, chi si è occupato della pulizia della città al termine della manifestazione”.

“Grazie alla Famija Monregaleisa 1949, in particolare per aver riportato il carnevale come evento principalmente dedicato alle famiglie – hanno evidenziato il sindaco Luca Robaldo e l'assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno – e ci teniamo ovviamente a ringraziare tutti i gruppi mascherati che hanno partecipato alla sfilata, per un evento che è tradizione per la nostra città”.

Da lunedì 9 febbraio si parte con il “GiroMoro”, oltre cinquanta appuntamenti tra Scuole, Case di riposo e strutture del territorio che vedranno impegnati il Moro e la sua Corte nel portare ovunque la contagiosa allegria del carnevale. Giovedì 12 febbraio la tradizionale cena dei Lombardi presso la Cà del Moro-Dancing Christ, domenica prossima la grande sfilata dei carri a Mondovì Altipiano, con partenza alle 14.30.

Gli sfilanti di domenica 15 febbraio: Banda musicale di Mondovì; il carro del Moro, con la Bela Monregaleisa, la Corte e i menestrelli; la banda dei piccoli Mori e delle piccole Bele; maschere rappresentative di altri carnevali e gruppi storici di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta; gruppo mascherato Branzona “Scapà da cà-Tutti a casa... al bar!”; Sbanday marchin band; gruppo mascherato S. Anna Avagnina “Basta un poco di zucchero”; sbandieratori e musici di Borgo San Martino di Saluzzo; carro allegorico Villafalletto-Le teste Matte “L'unione fa la forza”; Associazione Familupis trampolieri ed acrobati; carro allegorico Racconigi-I Maraiun “Retro Futuristico”; Swinga Brasil Show, ballerine e percussionisti brasiliani; carro allegorico di Centallo-La compagnia dei festaioli “Beatamente dannati”; carro allegorico di Scalenghe-I desbela “Appesi a un filo”; sbandieratori e musici di Borgo Don Bosco; carro allegorico di Mondovì-Fiori di Bambù “La danza delle coscienze”.

Percorso sfilata

Allineamento in via Ortigara. Punto di partenza via Ortigara presso rotonda all'incrocio con via Manzoni. Percorso: corso Alpi, via San Bernardo, corso Europa. Arrivo e palco in piazza Monteregale.

Programma

Ingresso corso Europa, dalle ore 11 Street food. Via Ortigara ore 14.30 partenza sfilata. Parco Europa, dalle ore 14.30 volo vincolato in mongolfiera. Piazza Monteregale: dalle ore 16.30 arrivo sfilata; ore 17.15 premiazione.