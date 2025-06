La prima edizione della Biennale di arte contemporanea in Alta Langa

CUNEO CRONACA - Dal 5 luglio al 31 agosto, in sette comuni della provincia di Cuneo - Cortemilia, Prunetto, Paroldo, Castino, Camerana, Serravalle Langhe e Niella Belbo – va in scena la prima edizione di OLIMPIA, la Biennale di arte contemporanea in Alta Langa. La manifestazione è curata dalla galleria Lunetta11 di Mombarcaro, organizzata dall’Unione Montana Alta Langa, col sostegno della Regione Piemonte e della Fondazione CRC, col patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e con la collaborazione di tre importanti realtà culturali italiane: Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, Recontemporary Torino e Firenze Jazz Festival.

Olimpia si presenta come una Prova d’orchestra – così come recita il sottotitolo – capace di combinare in una unica sinfonia, opere, performance e installazioni site-specific che legano diverse espressioni come le arti visive, la musica e la letteratura con il paesaggio, con alcune delle più interessanti e giovani voci dell’arte contemporanea italiana, quali Dora Perini, Oliviero Fiorenzi, Edoardo Manzoni e Stefano Caimi, Emma Scarafiotti, ma anche musicisti - Paolo Dellapiana e Giorgio Li Calzi – e lo scrittore Giuseppe Culicchia. Il programma si sviluppa come un racconto a tappe, per costruire un percorso immersivo e itinerante. Si parte sabato 5 luglio, alle ore 17, all’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite di Monteoliveto a Cortemilia, con l’inaugurazione dell’installazione Fairy Ring di Stefano Caimi.

L’opera, composta da una serie di sfere di acciaio disposte a forma di anello sul terreno, riporta alla luce il cosiddetto “cerchio delle streghe” una formazione naturale costituita da una colonia di funghi perenni che crescono a forma di cerchio o di semicerchio, che per secoli ha alimentato credenze popolari e storie mistiche; ritenuto il tracciato delle loro danze rituali, in realtà, è la manifestazione del micelio, l’apparato vegetativo, sotterraneo e invisibile, del fungo, mezzo principale di assorbimento e distribuzione dei nutrienti.

L’installazione rimarca la capacità dell’elemento naturale, maestoso o nascosto che sia, di incuriosire e stregare l’essere umano, rompendo le barriere tra razionale e soprannaturale. Sempre sabato 5 luglio, l’Oratorio di San Michele a Serravalle Langhe, dipinto da David Tremlett nel 2020, si trasformerà, fino al 13 luglio, in uno studio d’artista dove lavoreranno la videoartista Emma Scarafiotti e il musicista Paolo Dellapiana.

Domenica 6 luglio, alle ore 15, gli Otto cieli, le sculture volanti di Oliviero Fiorenzi, voleranno sopra il Castello di Prunetto; il pubblico potrà partecipare all’azione performativa dell’artista marchigiano con il proprio aquilone. Le opere di Oliviero Fiorenzi saranno successivamente esposte all’interno del Castello.

Sabato 12 luglio, la giornata di Olimpia si apre alle ore 11 a Niella Belbo, con la presentazione di Promessa, la scultura di Edoardo Manzoni, che rimarrà in permanenza alla Confraternita dei Battuti.

Alle ore 15, la Torre medievale di Camerana accoglierà Come due gocce d’acqua, l’opera site-specific di Dora Perini, realizzata in collaborazione con la Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, e nata da un dialogo tra l’artista e gli abitanti del piccolo comune, storicamente diviso in due parti: una posta a fondo valle, l’altra verso la montagna. Dai colloqui con i cittadini, Dora Perini ha rilevato che, per quanto si sentano diversi, le comunità siano assolutamente simili, appunto, come due gocce d’acqua.

L’ultimo appuntamento di sabato 12 luglio è in programma alle ore 17, alla Confraternita di san Sebastiano a Paroldo, dove si approfondiranno le nuove tecniche e i nuovi media dell’arte attraverso la collaborazione con la Fondazione Recontemporary di Torino, che proporrà la mostra Listen to me, why is everything so hazy? della fotografa e videoartista Mara Palena.

Domenica 13 luglio, alle ore 17, a San Bovo di Castino, andrà in scena una rilettura di 1984di George Orwell, un reading sonoro tra letteratura e musica dal vivo a cura dello scrittore Giuseppe Culicchia e del musicista Giorgio Li Calzi, in collaborazione con il Firenze Jazz Festival.

Le opere (a eccezione dello studio d’artista di Serravalle Langhe) rimarranno visibili tutti i weekend (venerdì, sabato e domenica) fino al 31 agosto 2025.

A rendere ancora più immersiva la Biennale ci saranno i tour tematici e sensoriali di Olimpia Outdoor, a cura di Love Langhe Tour e InLanga Tours; ogni weekend dal 5 al 27 luglio si terranno esperienze guidate, alcune più meditative e lente, altre legate al gusto e alla convivialità, tra arte, natura, cultura materiale e ritualità locali, pensate per valorizzare l’anima più autentica e dinamica dell’Alta Langa.

Ogni tappa del festival sarà accompagnata da itinerari dedicati, capaci di coniugare l’esplorazione artistica con il piacere del cammino e della scoperta: colazioni nei crutin, ovvero le piccole cantine scavate nel tufo tipiche delle Langhe, camminate tra noccioleti e vigneti, degustazioni creative, sessioni di yoga all’alba e tappe nei luoghi simbolici del territorio. Saranno previsti anche percorsi in modalità trekking e biking, per vivere a pieno l’elemento outdoor, cifra distintiva del turismo contemporaneo in Alta Langa.

L’ideazione dei percorsi turistici è stata appositamente pensata per coinvolgere in maniera armonica e diffusa l’intero territorio dell’Unione Montana Alta Langa, composta da 38 Comuni, valorizzandone la rete di paesaggi, tradizioni e presìdi culturali.

Informazioni e programma completo su www.olimpiacontemporanea.com.

(Credit Matteo Natalucci)