La posizione del Polo Museale del Piemonte sulla "StraRacconigi"

Riceviamo e pubblichiamo: "Il Polo Museale del Piemonte ritiene necessario fornire alcune precisazioni in merito alle notizie diffuse dagli organi di stampa riguardo la corsa podistica "StraRacconigi" che si è tenuta il 2 giugno scorso nelle aree limitrofe il castello di Racconigi, in provincia di Cuneo.

Contrariamente a quanto riportato in alcuni servizi apparsi nei giorni scorsi, è necessario puntualizzare che il Polo Museale non ha ricevuto alcuna richiesta di far transitare l’edizione 2019 della manifestazione nel parco del castello di Racconigi; quindi non è possibile attribuire a questa Amministrazione alcuna decisione o veto al riguardo.

In relazione a quanto riportato per l’edizione dello scorso anno, così come testimoniano le immagini ancora disponibili sul sito della manifestazione www.straracconigi.it, essa si è svolta anche con passaggio nel parco del castello, ma ciò è accaduto in assenza di regolare autorizzazione da parte di questo Polo Museale (non emanata, si ricorda, per il rifiuto del sindaco di Racconigi di sottoscrivere il relativo atto di concessione)".