La polisportiva San Rocco 85 celebra 40 anni con mostra fotografica e tornei aperti a tutti

CUNEO CRONACA - Venerdì 12 settembre, alle 17.30, presso la palestra della Scuola Media Unificata di San Rocco Castagnaretta (Piazzale San Sereno, 3), avrà luogo l’inaugurazione della mostra fotografica sui 40 anni della polisportiva San Rocco 85 ASD. L’esposizione, realizzata in occasione dei festeggiamenti della 96a Sagra di San Sereno, raccoglie oltre 350 fotografie dalle origini ad oggi e i nomi di tutti i 2.365 tesserati che ha avuto la polisportiva nella sua storia quarantennale. La mostra sarà visitabile per tutto il weekend, fino al 14 settembre. In occasione della 96a Sagra di San Sereno, come di consueto, il San Rocco 85 ha organizzato diverse altre iniziative per contribuire alla riuscita della festa del paese.

Domenica 14 settembre a partire dalle ore 15.30, sul piazzale San Sereno davanti alla chiesa parrocchiale, verrà allestito un singolare campo da “sitting volley” in taraflex. Grazie alla presenza di alcuni atleti del “Cuneo Sitting Volley” (squadra che milita nella massima serie italiana e che vanta alcuni giocatori della nazionale che si è appena qualificata per i campionati del mondo), verrà organizzato un minitorneo aperto a tutti coloro che vogliono cimentarsi nella pratica dell’unico sport paraolimpico in cui disabili e normodotati giocano insieme con le stesse regole. L’iniziativa nasce dopo il successo avuto l’anno scorso nel week end dopo San Sereno presso i campi sportivi parrocchiali e quest’anno si è conquistata la vetrina della piazza del paese.

Lunedì 15 settembre a partire dalle ore 20, presso i campi sportivi parrocchiali, prenderanno il via i tradizionali tornei di volley di calcio senior (nati dal 2011) per frazionisti, ex frazionisti e tesserati SR85. Le partite dei gironi di qualificazione si svolgeranno nel corso delle serate della settimana, mentre la fase finale si svolgerà nel pomeriggio di domenica 21 settembre con premiazioni finali e pizza offerta a tutti i partecipanti.

Sabato 20 settembre a partire dalle ore 14, sempre presso i campi sportivi parrocchiali, per i nati dal 2017 al 2012, si svolgerà il torneo di volley misto junior, mentre a partire dalle 16 ci saranno le miniolimpiadi per i nati dal 2018 al 2022.

La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita, le iscrizioni ai tornei si potranno effettuare sabato 13 e domenica 14 settembre presso lo stand del San Rocco 85 che verrà allestito sul piazzale San Sereno davanti alla chiesa parrocchiale.