La "Pippi Experience" continua: oltre 15.500 visitatori alla mostra su Astrid Lindgren a Cuneo

CUNEO CRONACA - Anche nelle festività natalizie, Cuneo si conferma il cuore della “Pippi Experience”, un progetto culturale che sta registrando un entusiasmo straordinario da parte del pubblico.

Archiviato il successo dello spettacolo teatrale del 26 dicembre, l’esperienza dedicata all’universo di Astrid Lindgren prosegue e resta a disposizione di famiglie, bambini e appassionati grazie alla mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini: 80 anni di Pippi Calzelunghe”, allestita allo Spazio Innov@zione di via Roma 17.

L’esposizione, che ha già superato quota 15.500 visitatori, continua a rappresentare un’occasione preziosa per trascorrere le vacanze tra immaginazione, libertà e fantasia, alla scoperta della bambina più forte del mondo e dei valori universali che incarna.

La mostra, a ingresso gratuito, è aperta dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. In occasione dell'Epifania, martedì 6 gennaio resterà aperta tutto il giorno.

Il percorso espositivo è immersivo e inclusivo, con suggestive riproduzioni a grandezza naturale di Villa Villacolle e della nave Hoppetossa, pensate per coinvolgere e affascinare visitatori di tutte le età. Curata da CUADRI ETS e promossa da CRC Innova, l’esposizione racconta non solo il personaggio di Pippi Calzelunghe, ma anche la vita, l’impegno civile e la visione educativa di Astrid Lindgren.

La mostra resterà aperta fino al 26 aprile 2026. Per informazioni aggiornate e dettagli sugli orari ordinari è possibile consultare i siti www.crcinnova.it e www.fondazionecrc.it.