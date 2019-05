La pioggia non ferma Quintessenza: vince ancora la formula della manifestazione a Savigliano

La pioggia e il maltempo non hanno scoraggiato il pubblico della XXII edizione di Quintessenza, svoltasi domenica 19 maggio a Savigliano. Il centro storico cittadino ha aperto ancora una volta le porte ad aziende specializzate in erboristeria, cosmesi e florovivaismo, con i loro prodotti rigorosamente naturali, ecosostenibili e di qualità.

In una giornata sfidante a causa delle condizioni meteorologiche avverse – dichiara Andrea Coletti, Presidente della Fondazione Ente Manifestazioni - Quintessenza è riuscita comunque a portare a casa un risultato più che soddisfacente, a dimostrazione della formula vincente dell’evento.

I saviglianesi si sono dati appuntamento fin dal mattino in piazza Santa Rosa, piazza Cesare Battisti, via Garibaldi e piazza Molineri alla scoperta di spezie, profumi, aromi e colori.

Ottimo riscontro per gli eventi, in particolare per il convegno “Sana Merenda, Snack speziali per palati esigenti”, svoltosi al chiostro dell’ex convento di Santa Monica, sede saviglianese dell’Università degli studi di Torino. Sono stati oltre 80 i partecipanti, che hanno potuto scoprire i benefici delle spezie e il loro utilizzo pratico in cucina, guidati dalla Dottoressa Donatella Giorgis e dall’Associazione Sana Forchetta. Al termine dell’incontro il pubblico ha potuto degustare semplici snack speziati, gustosi e salutari da preparare anche a casa, offerti dal Cnos Fap di Savigliano.

Lunedì 20 maggio alle ore 9.30 presso la sede universitaria di via Garibaldi 6,ultimo appuntamento di Quintessenza 2019, con la tavola rotonda “La tutela della biodiversità nella raccolta della flora spontanea: ricadute nella filiera delle piante officinali”, organizzata dall’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco - Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche. L'evento è aperto a tutti ed in particolare è rivolto a studenti, laureati, docenti e professionisti del settore. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

L’appuntamento con la XXIII edizione di Quintessenza è per domenica 17 maggio 2020.