La Nutella nello spazio: il barattolo spunta a bordo di Artemis II e fa il giro del web

CUNEO CRONACA - Per qualche secondo, nella notte del sorvolo lunare della missione Artemis II, a rubare la scena è stato anche un barattolo di Nutella.

La celebre crema spalmabile prodotta dalla Ferrero nello stabilimento di Alba è comparsa all’interno della capsula Orion, fluttuando tra i quattro astronauti e regalando all'azienda dolciaria della provincia di Cuneo un inatteso momento di visibilità planetaria. L’immagine ha subito fatto il giro del web e dei social, tanto che la stessa Ferrero ha rilanciato l’episodio con un post celebrativo.

La presenza del barattolo ha subito acceso commenti e ipotesi: secondo alcuni sarebbe stato portato a bordo dagli astronauti, forse come piccola golosità durante la missione; altri utenti si sono chiesti se sia un filmato vero o se si tratti invece di una rielaborazione con intelligenza artificiale.

Al momento non sono arrivate conferme ufficiali dalla NASA. Intanto Artemis II ha avviato il viaggio di rientro verso la Terra.

(Nell'immagine: il post su X del Nasa Kennedy Space Center)