La notte in cui Baracco in Valle Ellero torna a credere alle masche

CUNEO CRONACA - Baracco di Roccaforte Mondovì si prepara ad accogliere la dodicesima edizione di “Maske in una notte di mezza estate”, la manifestazione nata nel 2015 e diventata uno degli appuntamenti più attesi della Valle Ellero. Sabato 11 luglio la borgata sarà allestita a tema e si trasformerà in un percorso tra leggende, tradizioni, spettacoli, musica, sapori locali e atmosfere sospese tra mistero e magia.

L’evento, organizzato dal Circolo ACLI Amici di Prea in collaborazione con Esedra Mondovì e un gruppo di volontari del territorio, proporrà attività fin dal pomeriggio. I bambini potranno partecipare a una caccia al tesoro e a laboratori a tema, mentre è prevista anche un’uscita alla ricerca di erbe spontanee, curative e magiche con il guardaparco del Parco Naturale Alpi Marittime Ivan Pace.

Alle 17.30 spazio all’incontro “Le maske e la frontiera della scienza”, dedicato alla figura della masca e alle peculiarità del territorio, con Augusto Taricco e Giovanni Battista Rulfi. Dall’imbrunire sarà allestito un mercatino con prodotti locali, artigianato, libri e oggetti legati alla manifestazione. Alle 20 la cena in piazza proporrà un menu a km 0 con le eccellenze enogastronomiche della valle.

Dopo cena la festa entrerà nel vivo tra le vie del borgo e i percorsi nei boschi, con letture, musica itinerante, rapaci, spettacoli teatrali, laboratori, chiaroveggenti, fondi di caffè e personaggi in costume. Non mancheranno i riferimenti al Kyé, antica varietà linguistica montana di ceppo occitano, grazie all’idea originaria di Marilena Unia, che ha legato la manifestazione anche a Shakespeare e alla poesia tradotta nella lingua delle valli monregalesi.

A mezzanotte la piazza di Baracco ospiterà uno spettacolo di fuoco a cura di Una Lamp, in collaborazione con Piazza di Circo. Come da tradizione, la serata culminerà con il rogo della Maska, tra musica, balli e suggestioni, per poi continuare con servizio bar, animazione e DJ set.

Per chi non intende cenare è previsto un biglietto di ingresso alla borgata di 5 euro, solo per gli adulti, comprensivo di una consumazione. La cena costa 25 euro per gli adulti, con menu dedicato per i bambini: gratuito fino a 5 anni, 10 euro dai 6 ai 12 anni. La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 10 luglio tramite QR Code della locandina o WhatsApp al numero 335 1242608. Sarà disponibile un servizio navetta gratuito da Norea dalle 18.

Domenica mattina, alle 9, è in programma anche un’escursione ad anello verso la Matutina, accompagnata dalla guida escursionistica Daniele Bottero. Il costo è di 5 euro, con prenotazione obbligatoria al numero 333 1947057.

Info: 0174 552192 – www.maskeinunanotte.it