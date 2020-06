La natura ha la sua musica: "Un'ora di canto" con la Lipu nel Parco fluviale di Cuneo

CUNEO CRONACA - Come da tradizione riprendono, nel rispetto delle direttive anti-Covid, le uscite di "Un’ora di canto", organizzate da Looking Around in collaborazione con Lipu sezione di Cuneo e Cuneobirding.

Tre appuntamenti nel territorio del Parco fluviale Gesso e Stura, con ritrovo alle ore 18.30, per ascoltare gli uccelli durante la loro attività canora serale.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 12 giugno presso la Casa del Fiume, prosegue giovedì 18 con ritrovo davanti alla chiesa di Santa Croce di Cervasca, mercoledì 24 giugno con ritrovo a Tetti Lupo.

Dal momento che il numero massimo di partecipanti è fissato a 10, la prenotazione è obbligatoria iscrivendosi sul sito www.lookingaround.it/italiano.