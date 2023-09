"La natura attraverso i parchi": una nuova visione di futuro con il teologo Vito Mancuso

CUNEO CRONACA - Mercoledì 13 settembre alle 12.30 nella Sala Trasparenza del Palazzo della Regione Piemonte, in via Nizza 330 a Torino, si terrà la conferenza stampa di lancio dell’evento "La Natura attraverso i Parchi - Dalla storia centenaria a una nuova visione di futuro", organizzato dai Parchi Nazionali Gran Paradiso e Abruzzo, Lazio e Molise, con le Aree Protette della Regione Piemonte che festeggiano i 40 anni della rivista Piemonte Parchi.

Appuntamento il 22, 23 e 24 settembre alla Reggia di Venaria e al Parco Naturale La Mandria (Torino) per un fine settimana di riflessione sui grandi temi ambientali e le sfide del cambiamento, partendo dall’emergenza climatica. Dopo l’inaugurazione di venerdì 22 con i rappresentanti delle istituzioni, sabato 23 mattina incontro aperto al pubblico con esperti di scienza, cultura e comunicazione. Ospite speciale il teologo Vito Mancuso, per fare il punto sui molteplici cambiamenti ambientali in corso, verso possibili visioni di futuro. Domenica 24, al Parco La Mandria un’intera giornata di attività sul campo, insieme alle guide dei Parchi, alla scoperta della natura.

Interverranno:

Alberto Cirio - Presidente Regione Piemonte

Fabio Carosso - Vicepresidente Regione Piemonte

Stefania Crotta - Direttore Ambiente, Energia e Territorio Regione Piemonte

Bruno Bassano - Direttore Parco Nazionale Gran Paradiso

Italo Cerise - Commissario Straordinario Parco Nazionale Gran Paradiso

Giovanni Cannata - Presidente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

La conferenza stampa può anche essere seguita da remoto collegandosi al link QUI.