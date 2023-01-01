La musica barocca e neoclassica arriva a Saluzzo con Voxonus Ensemble e I Musici di Santa Pelagia

CUNEO CRONACA - Torna per la quindicesima edizione la rassegna di musica barocca e neoclassica promossa dall’Orchestra Sinfonica di Savona, con un calendario di oltre settanta concerti tra Liguria e Piemonte.

Il prossimo appuntamento sarà venerdì 29 maggio, alle ore 21, a Saluzzo, nella Sala Verdi della Fondazione Scuola APM. In programma il concerto “Architetture Barocche: L’Estro e la Regola”, che vedrà protagonisti il Voxonus Ensemble e I Musici di Santa Pelagia, in collaborazione tra le due realtà musicali.

L’ingresso al concerto sarà libero fino ad esaurimento posti. Il programma completo del Festival è disponibile sul sito dell’Orchestra Sinfonica di Savona. L’organizzazione comunicherà eventuali variazioni attraverso il sito www.orchestrasavona.it e i canali istituzionali di riferimento.