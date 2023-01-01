La Mostra del Fungo di Ceva diventa Fiera Internazionale: "Un riconoscimento meritato"

SERGIO RIZZO - Un successo la 64esima edizione della Mostra del Fungo di Ceva. Dal prossimo anno, la manifestazione avrà la qualifica di Fiera Internazionale. Lo ha annunciato, visitando la rassegna, l’assessore al Commercio e Agricoltura della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni. Con lui il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, l’assessore alle manifestazioni del Comune di Ceva, Luca Prato, e il presidente del Museo del Fungo di Ceva, Giorgio Raviolo, che promuove la manifestazione.

La nuova qualifica rappresenta un decisivo passo in avanti per la rassegna che, nata nel 1962, ogni anno a metà settembre richiama decine di migliaia di appassionati con una formula che coniuga il rigore scientifico della mostra micologica, a cura del Gruppo Micologico Cebano, con la promozione enogastronomica del fungo, prelibata risorsa tradizionale dei boschi del Cebano, della Valle Tanaro e dell’alto Monregalese.

“È una sorpresa – ha spiegato Paolo Bongioanni nel dare l’annuncio – che Ceva si sia guadagnata questo riconoscimento, perché è una comunità straordinaria. Come amministrazione e come Museo del Fungo avete fatto un grande lavoro di progettazione per oggi e per domani. Una fiera che trasmette tantissimo, come la mostra filatelica che avete allestito con il Corpo dei Carabinieri Forestali e che racconta il pianeta attraverso i funghi. È arrivato il momento che la Mostra Nazionale del Fungo di Ceva si incoroni del titolo di Fiera Internazionale. Penso sia un requisito importante che la porti alla pari della Fiera del Tartufo di Alba, l’altro grande evento sempre della provincia di Cuneo, e che soprattutto permetterà di ottenere finanziamenti dedicati che consentiranno di far crescere una località in un’area considerata svantaggiata, e che invece brilla e può fare da traino per nuove politiche di sviluppo”.

“La nostra città si fa promotrice a livello nazionale di questo prodotto simbolo del bosco e, quindi, di un vasto territorio – ha commentato il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli –. Ci stiamo avvicinando all’autunno, periodo dell’anno in cui i nostri boschi indossano l’abito migliore, con i colori più belli, i paesaggi più emozionanti e i profumi più caratteristici, e così farà anche Ceva. Noi crediamo che queste manifestazioni, dove viene investito denaro pubblico, debbano essere soprattutto motore di una ricaduta sul territorio in termini economici, ma anche culturali, turistici e di interconnessione. Per ottenere questi risultati è necessario che il fungo, nostro prodotto principe, sia protagonista della nostra città tutto l’anno. Raccogliamo l’eredità del passato e guardiamo al futuro, perché chi oggi parla di qualità del cibo, di sostenibilità ambientale e di rapporto uomo-natura sta già vivendo nel domani”.

“Ho raccolto l’eredità di chi mi ha preceduto e ho cercato di portarne avanti al meglio l’opera nell’organizzazione della Mostra scientifica, di cui il gruppo si è occupato fin dagli inizi – ha commentato Giorgio Raviolo, presidente del Gruppo Micologico Cebano – parlo del nostro primo presidente, Ernesto Rebaudengo, e del suo successore, Giovanni Scola, che ricordo con affetto e riconoscenza. In questi anni i risultati si devono soprattutto alla collaborazione, all’impegno continuo e instancabile e alla passione di tutti i soci del sodalizio, senza i quali nulla ci sarebbe di quanto andiamo a presentare. Si tratta di una squadra dove ciascuno fa la propria parte, come in un’orchestra, dove da ogni strumento dipende il risultato dell’insieme”.

Il premio Sentinella Glocal del Territorio, quest’anno, è stato consegnato a Stefania Belmondo, proprio per i valori che, con il suo operato, incarna: cura del territorio, rispetto dell’ecosistema e della biodiversità, tutela delle tradizioni, salvaguardia e promozione delle peculiarità che di un territorio sono Dna, vetrina e spinta a un’economia sostenibile. Il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, e l’assessore Luca Prato hanno consegnato poi il premio “Fungo d’Oro” al cebano Alessandro Barbero, campione Bmx, e a Simona Giacosa, responsabile del Cfp di Ceva.

La Scuola Forestale Carabinieri – Centro Addestramento di Ceva – ha allestito un'esposizione dal titolo “Filatelia Micologica nel Mondo”, invitando tutti i visitatori a scoprire una particolare e preziosa collezione di francobolli realizzata nel corso degli anni da un'esperta micologa e filatelica, fornendo un interessante contributo culturale al tema cardine dell'evento.

Sergio Rizzo

(Nella foto: il primo cittadino cebano Fabio Mottinelli, l'assessore a Commercio, Agricoltura, Parchi, Caccia e pesca, Turismo e Sport Paolo Bongioanni e il presidente del Gruppo Micologico Giorgio Raviolo durante la presentazione della Mostra del Fungo in Regione)