La Morra: domenica torna "DeGusta" tra vini, musica e sapori delle Langhe

CUNEO CRONACA - Domenica 6 settembre, dalle 15.30 alle 19.30, torna DeGusta La Morra, l’appuntamento che porta oltre 40 produttori tra le vie e le piazze del centro storico per un pomeriggio dedicato ai grandi vini del territorio, all’incontro con chi li produce e al piacere di vivere uno dei borghi più suggestivi delle Langhe.

Organizzata dalla Cantina Comunale di La Morra in collaborazione con La Morra Eventi e Turismo, DeGusta La Morra propone una formula ormai consolidata: il pubblico, calice alla mano, potrà muoversi lungo il percorso di degustazione allestito nel cuore del paese, incontrando direttamente i produttori e scoprendo attraverso i loro racconti vini, vigne, annate e differenti espressioni di un territorio conosciuto in tutto il mondo.

Quest’anno DeGusta amplia ulteriormente il suo racconto del territorio affiancando al vino un vero e proprio “Mercatino del buono e del bello”, che per tutta la durata della manifestazione animerà piazza del Municipio con produzioni locali, artigianali e attente alla sostenibilità. Nel pomeriggio in piazza del Municipio, la musica dal vivo dei Good Vibrations, mentre in piazza Castello, Parlapà… e maproporrà giochi e intrattenimento dedicati ai bambini.

Di fronte alla Cantina Comunale sarà allestito l’Angolo degli artisti, mentre per tutta la durata dell’evento sarà disponibile il Photo Booth “DeGusta La Morra”, dove fermare in uno scatto il proprio pomeriggio nel borgo e condividerlo sui social taggando @cantinalamorra e @lamorraturismo. DeGusta La Morra vuole così essere qualcosa di più di una degustazione: un pomeriggio da vivere senza fretta, passeggiando nel centro storico, incontrando i vignaioli, assaggiando le produzioni locali, ascoltando musica e scoprendo le diverse anime di un paese profondamente legato al vino e alla cultura delle Langhe.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito, mentre la partecipazione al percorso di degustazione è a pagamento, con acquisto dell’apposito calice. L’ultima vendita dei calici è prevista alle 18.30.