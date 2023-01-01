La montagna si racconta a Frabosa: due giorni fra i libri sulla memoria e sul futuro delle Alpi

CUNEO CRONACA - Portare sotto i riflettori il territorio, procurando impulsi per la valorizzazione delle sue risorse e fornire, contestualmente, proposte concrete per mitigare le criticità che lo opprimono.

È questo l'obiettivo degli organizzatori del Salone del Libro di Montagna, che giunge quest'anno alla sua 12esima edizione, in programma sabato 18 e domenica 19 luglio presso la Sala Consiliare del Municipio di Frabosa Sottana, gentilmente concessa.

L'appuntamento, promosso dall'Associazione Culturale Valle Maudagna presieduta da Gianni Dulbecco, prevede presentazioni librarie e conferenze cui prenderanno parte scrittori, giornalisti, studiosi ed esperti.

Fil rouge della rassegna è la montagna, in particolare quella piemontese, che si raccorda con la Liguria e la Francia, territori uniti da un legame alpino che si concretizza, in questo caso, in forma letteraria.

Le grandi passioni, quelle che nascono e si sviluppano attraverso l'amore per l'ambiente, la natura e l'economia che da esse scaturisce, proveranno a intrecciarsi, per due giorni, con una serie di proposte culturali e letterarie.

Il programma della 12esima edizione del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana propone, al termine dell'inaugurazione in programma alle 10 di sabato 18 luglio, una conferenza con presentazione del libro sul tema “Il pane dell’esodo, un secolo di emigrazione dei pionieri dell’arte bianca di Niella Tanaro in Costa Azzurra”.

Interverranno Géraldine Giraud, giornalista e scrittrice francese autrice del libro, Aleardo Fioccone, scrittore e traduttore del volume, Gian Mario Mina, sindaco di Niella Tanaro, e Paolo Roggero, giornalista, in qualità di moderatore.

Ricca di personaggi di primo piano si preannuncia anche la parte del programma riservata alle presentazioni letterarie. Saranno dieci i libri presentati direttamente dagli autori.

Ad aprire la rassegna, sabato 18 luglio alle 15.30, sarà la presentazione del libro “Miroglio e il kyè”, scritto dal giornalista Giovanni Battista Rulfi. Seguiranno, alle 16.30, Cinzia Dutto con “Gocce d’inchiostro e trucioli di legno”, alle 17.30 Pietro Grosso con “L’assedio di Mongiardino” e alle 18.30 Attilio Ianniello con “Di monti, castagne e uomini”.

Domenica 19 luglio il programma prevede, alle 15.30, la presentazione di due libri a cura dell’Associazione Amici per Caprauna: “Caprauna, storie di un piccolo mondo antico” e “Caprauna, il profumo e il sapore dei ricordi”.

A seguire, alle 16.30, sarà la volta dell’antologia “Alberi maestri, un bosco di storie”, a cura di Giorgio Ferraris, Marino Magliani e Flavio Stroppini. Alle 17.30 verrà presentato il libro “Un tempo in Alta Val Tanaro” con Giorgio Ferraris. A concludere la serie di appuntamenti sarà Bruno Vallepiano, alle 18.30, con il suo ultimo lavoro “Senza una vera ragione”.

La 12esima edizione del Salone del Libro di Montagna è a ingresso libero ed è organizzata dall'Associazione Culturale Valle Maudagna, presieduta da Gianni Dulbecco. Nella Sala Consiliare del Municipio che ospita la rassegna sarà presente uno stand espositivo della Libreria Confabula di Mondovì, dove sarà possibile trovare i libri presentati al Salone e non solo.

La manifestazione gode del patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Frabosa Sottana. Si avvale inoltre del contributo della Fondazione CRC, della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi, del Comune di Frabosa Sottana e di alcune aziende di Piemonte e Liguria.

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito salonelibromontagna.blogspot.it. Sarà possibile seguire la 12ª edizione del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana anche attraverso il profilo Facebook “Salonelibromontagnafrabosa”.

(Nella foto: la giornalista e scrittrice Gèraldine Giraud)