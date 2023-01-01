La montagna ha bisogno di qualità: a Rittana la lezione dell'architetto Pierre Janin

CUNEO CRONACA - Venerdì 11 settembre, alle 17.30, presso il Centro Incontri, piazza Galimberti, Rittana riprende la rassegna Racconti di architettura e paesaggio montano con la conferenza dell’architetto Pierre Janin dello studio Fabrique Architectures Paysages – Lione (FR) presenta e introduce il professore Antonio De Rossi.

La conferenza avviene all’interno della giornata “La bellezza per nuove visioni | una giornata di incontri” della quale si acclude il programma. Al termine della conferenza, alle ore 19,30, tutti i convenuti sono invitati alla festa di paese con grande polentata preparata de “I polentai di Robilante”.

Partendo dalla convinzione che le buone pratiche in architettura, sia che si tratti di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che di nuove costruzioni, rappresentino non solo un inderogabile impegno sotto il profilo culturale, ma elemento di valorizzazione del territorio, capaci di generare processi virtuosi di sviluppo, gli incontri si pongono espliciti obiettivi di sensibilizzazione, approfondimento di conoscenze e scambio di esperienze.

Il territorio montano, con particolare riferimento a quello cuneese, per crescere in termini di sviluppo sociale ed economico, ha bisogno di qualità: dell’ambiente naturale, del paesaggio e del costruito. In questo senso diventano fondamentali non solo il ruolo dei tecnici e delle imprese ma anche la consapevolezza del committente e quella di chi semplicemente vive in montagna o la frequenta. Avere dunque l’opportunità di confrontarsi con approcci metodologici e realizzazioni qualificati è sicuramente occasione di crescita e arricchimento.

Fabriques Architectures Paysages si occupa di tematiche legate all'agricoltura, all'architettura e alla pianificazione territoriale, in particolare nelle aree rurali e nelle periferie delle grandi città. Lo studio svolge un'attività pratica di gestione dei progetti, affiancata da sperimentazioni innovative di progettazione urbana e paesaggistica, in aree rurali e zone periurbane come Montpellier, Lione, Pau e Lille.

L’agenzia è composta da quindici persone, è stata creata quasi vent’anni fa e ha sede in Lione, nelle cuore della città a la Croix Rousse, e in una cascina laboratorio a una trentina di chilometri della città. Dalla sua origine l'agenzia è guidata da Pierre Janin, architetto abilitato DPLG, laureato presso la Scuola Nazionale di Architettura di Saint-Étienne, agricoltore, titolare di un master in ricerca filosofica presso la Facoltà di Filosofia dell'Università di Lione III e consulente architettonico statale. Al suo fianco, alla guida di Fabriques, si è unita Sabrina Ghigonetto, architetto laureata al Politecnico di Torino, membro del team dal 2007 e socia dal 2023. Fabriques ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti tra cui le menzioni a Costructive Alps, un premio europeo organizzato per tutto l’arco alpino.

A Rittana, saranno presentati diversi progetti e studi, sia nei territori rurali che di montagna nel cuore della Francia: la zona agricola di Bonneval Sur Arc, la Maison du d’Aiguebelette, i progetti di casa comune per un piccolo paesino e di uno spazio pubblico, studi a scala territoriale, che mostrano l’importanza del legame tra montagna e pianura, l’importanza della gestione dell’acqua a scala territoriale e il rinnovo degli spazi urbani.

Per conoscere meglio l’atelier, vedere: https://fabriques-ap.fr

La rassegna è organizzata da Comune di Rittana, MONTAGNAFUTURA Distretto Culturale in collaborazione con Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design, IAM Istituto di Architettura Montana, MUDRI Museo Diffuso di Rittana, Piani Verticali - Kosmoki, Fondazione Nuto Revelli, L’era granda, con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Uncem, Unione Montana Valle Stura, con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRC, Fondazione CRT.

Info e prenotazioni: 335 8386669 | 349 5996077 | info@montagnafutura.com

Per i professionisti iscritti verranno riconosciuti crediti formativi secondo regolamento dei propri ordini e collegi.