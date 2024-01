La moda vintage che si compra "a peso": Vinokilo torna all'Auditorium Foro Boario di Cuneo

CUNEO CRONACA - La moda torna sempre. E' una bella notizia per gli amanti del vintage ma anche per l'ambiente. Perché questo significa ridurre il fenomeno della fast fashion e fare del bene al nostro Pianeta, introducendo il concetto di "moda circolare". Ogni cosa si può riutilizzare, dai tessuti in stock agli abiti stessi.

La città di Cuneo dal 19 al 21 gennaio torna a essere una delle attesissime tappe di Vinokilo, la più grande vendita di vestiti vintage d’Europa. Vinokilo è un'impresa sociale con sede a Magonza, in Germania, che restituisce nuova vita agli abiti usati che vengono poi venduti al chilo. Ma è anche un festival, un'esperienza, che permette di conoscere persone e ascoltare musica: tutto ciò infatti si svolgerà nell'Auditorium Foro Boario di Cuneo, in via Carlo Pascal 5L, il luogo che meglio incarna questa filosofia.

I biglietti si possono acquistare QUI per le fasce orarie indicate sul sito. All'evento si troveranno vestiti vintage di alta qualità e marche famose (dagli anni ’60 agli anni 2000) di tutte le taglie. Si può comprare (al chilo), ma si può anche partecipare attivamente portando vestiti dismessi e ricevere in cambio fino al 20% di sconto sugli acquisti (non sono ammessi calzini, biancheria intima o marchi di fast fashion).

"Il nostro obiettivo è di affrontare il tema della sostenibilità in ogni ambito", dichiarano gli organizzatori. Infatti l'evento è cashless, si potrà pagare unicamente con carta.

(Foto della passata edizione di Vinokilo Vintage Kilo Sale a Cuneo)