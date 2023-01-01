La moda fuori dalle passerelle: il racconto di Ferdinando Scianna alla Castiglia di Saluzzo

CUNEO CRONACA - Tutto comincia tra le strade di Caltagirone, nel 1987, quando Ferdinando Scianna sceglie la raggiante Marpessa per raccontare il sogno creativo dei giovani stilisti Dolce&Gabbana. Una modella vestita di nero si muove con naturalezza sullo sfondo di un muro grezzo, mentre un bambino, con una scatola di fiammiferi come fotocamera, gioca a fare il fotografo.

Per Scianna, scattare per la moda non è una deviazione, ma un’estensione naturale della sua narrazione del mondo: le sue fotografie mantengono intatta la visione autoriale, bilanciando verità e messa in scena, e riflettono la bellezza della Sicilia, teatro di apparizioni, cerimonie e tradizioni popolari.

Da venerdì 24 ottobre al 1° marzo 2026, la Castiglia di Saluzzo ospita la personale di Ferdinando Scianna (Bagheria, 4 luglio 1943), primo fotografo italiano a entrare nella prestigiosa agenzia Magnum Photos, celebrando uno dei protagonisti assoluti della fotografia del Novecento e il suo approccio unico alla moda, tra giornalismo, arte e racconto del quotidiano.

La mostra, dal titolo La moda, la vita, curata da Denis Curti, è un progetto del Comune di Saluzzo e della Fondazione Artea che esplora, per la prima volta, uno dei capitoli meno noti della carriera di Scianna: la moda. Un ambito che l'autore affronta con il suo linguaggio da fotogiornalista, scardinando ogni estetica patinata a favore di una narrazione più umana. Scianna porta la moda fuori dalle passerelle e dentro la vita. restituendo immagini che sono insieme documento e poesia, verità e immaginario

Il percorso espositivo, che presenta oltre novanta fotografie, si apre con una sezione introduttiva dedicata al legame tra Scianna e Leonardo Sciascia, a partire dagli scatti realizzati insieme, che documentano non solo la loro collaborazione professionale, ma anche l'amicizia e la complicità intercorsa tra due grandi intellettuali siciliani, quindi continua con un serie di 12 fotografie provenienti dalla collezione della Fondazione Arte CRT, in comodato alla GAM-Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino; sono immagini realizzate in India, in Francia e in Bolivia, in cui appare evidente il suo occhio da fotoreporter, attento ai luoghi, alle persone, ai dettagli della vita quotidiana. Oltre a evidenziare l'importanza del fondo collezionistico custodito dall'istituzione torinese, probabilmente il più ricco dedicato all'autore, questa sezione offre la chiave di lettura dell'intera mostra. Per Scianna, il reportage resta la matrice stilistica e narrativa, sia che si stia approcciando alle feste religiose siciliane o che realizzi un servizio su commissione per conto di marchi di moda.

L'esordio di Ferdinando Scianna nel mondo della moda è datato 1987 quando Dolce&Gabbana, allora giovani stilisti emergenti, gli commissionano di realizzare le immagini per i cataloghi di due collezioni, dando vita a una delle collaborazioni meglio riuscite nella storia della fotografia. Un compito che l'artista siciliano assolse in modo originale e spiazzante. Scianna, infatti, non rinunciò alla sua natura di fotoreporter, né tantomeno rimase insensibile al richiamo della sua terra, cosi ricca di tradizioni, di cerimonie, di misticismo, facendo uscire la moda dagli studi di posa per trasportarla nella realtà della Sicilia e tra le strade dei paesi. Le sue fotografie di moda sono frammenti di storie che riflettono la sua visione del mondo, restituendo un ideale di bellezza che va oltre la pura descrizione del prodotto. Fondamentale in questo percorso fu anche la collaborazione con la top model Marpessa, che incarnava la bellezza mediterranea, che lo stesso Scianna scelse come sua musa.

L'esposizione seque tutto il percorso di Scianna nel mondo della moda, durato quasi dieci anni, tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta, durante il quale collaboró con importanti brand e numerose riviste internazionali, tra cui Vogue, Vanity Fair, Stern, Grazio. Nei suoi scatti si fondono etica e stile, memoria e intuizione, fotografia e letteratura, questo approccio gli ha consentito di interpretare e capovolgere i modelli di rappresentazione comunemente consacrati al glomour delle passerelle, trasformando la fotografia di moda in racconto visivo, mantenendo intatto il legame tra immagine, verità e cultura.

Il progetto Ferdinanda Scianna. La moda, la vita, è reso possibile, oltre alle collaborazioni con la Fondazione Torino Musei, la Gam di Torino e la Fondazione Arte Crt, anche grazie al supporto del Museo Lavazza, di Confindustria Cuneo, della Fondazione Amleto Bertoni con Terres Monviso, e con il contributo dell'Atl del Cuneese e il patrocinio della Provincia di Cuneo

In contemporanea, il Filatoio di Caraglio ospita Helmut Newton. Intrecci, monografica dedicata ad un altro grande protagonista della fotografia del Novecento. Le mostre di Ferdinando Scianna e Helmut Newton, concepite per dialogare tra loro, approfondiscono aspetti inediti o poco esplorati dei due autori, offrendo visioni originali e complementari, due approcci distinti ma convergenti alla moda e al racconto della vita. Le carriere di entrambi vivono una svolta sul finire degli anni Ottanta, anche a seguito delle trasformazioni in atto nella società del periodo: da un lato l'avvento delle prime apparecchiature digitali e di Photoshop, che mettono in discussione il valore testimoniale dell'immagine fotografica, dall'altro la caduta del muro di Berlino e la fine dell'Unione Sovietica, che ridefiniscono gli equilibri globali e aprono nuove prospettive di incontro tra culture. Nelle immagini di Newton tutto ciò si traduce in una sempre maggiore teatralizzazione delle scene ritratte, che si fanno più oniriche e complesse. Scianna, invece, chiamato per la prima volta a confrontarsi con il genere della moda, torna alla Sicilia delle sue origini, trasformando le strade e le piazze in set inconsueti dove la verità della vita quotidiana si intreccia con la finzione degli abiti di lusso.

Ad accompagnare le due mostre sarà un ricco Public Programme, a cura di Monica Poggi e Fondazione Artea, che proporrà incontri e dialoghi con esperti di fotografia, moda e cultura visiva. Un'occasione per leggere e contestualizzare il lavoro dei due maestri, ma anche per riflettere sulle intersezioni fra fotografia, produzione, collezionismo e società contemporanea.

