La materia che custodisce lo spirito: le sculture di Gaetano Usciatta in mostra a Vinadio

CUNEO CRONACA - Sarà inaugurata sabato 8 agosto alle ore 16, nelle Camere da sparo del Forte Albertino di Vinadio, la mostra "L’essenza spirituale della scultura. Dagli abissi del mare alle profondità della Terra", personale dello scultore Gaetano Usciatta, a cura di Enrico Perotto.

L'esposizione, visitabile fino al 30 agosto a ingresso libero, rientra nella rassegna "OMG - grandArte 2025-2026 - I confini del Sacro", con il sostegno di Regione Piemonte e Fondazione CRC, in collaborazione con il Bar del Lago "La Crosa" e con il Comune di Vinadio.

La mostra "L’essenza spirituale della scultura - Dagli abissi del mare alle profondità della Terra" si presenta al pubblico come il ventottesimo evento organizzato da grandArte nell’ambito della rassegna "OMG - grandArte 2025-2026 - I confini del sacro", che proporrà una serie rappresentativa di altre esposizioni d’arte in numerose località dell’intera provincia nel corso degli anni 2025-2026.

La mostra personale di Gaetano Usciatta, predisposta nelle sale da sparo del Forte Albertino di Vinadio, si propone di avvicinare i visitatori a una scelta variegata di ventuno sculture realizzate in pietra arenaria, pietra di Finale e marmo di Ormea, oltre che in bronzo e in lamiera di acciaio patinato, che rappresentano al meglio le caratteristiche della poetica figurativa dell’artista di origini abruzzesi.

La sua ricerca è incentrata sulla realizzazione di opere scultoree motivate in modo diretto dai suoi stati d’animo, fortemente intrisi di spirito ecologista e animalista, che lo hanno guidato nella determinazione della sua visione del mondo a partire dalla fine degli anni Sessanta, in concomitanza con l’affermarsi della coscienza ambientale tra i giovani animati da passioni civili e da istanze di rinnovamento della società del loro tempo.

Gaetano ha iniziato il suo percorso di ricerca concentrandosi dapprima sul movimento della macchina e in seguito su quello dell’uomo, dedicandosi, in particolare, come ha dichiarato in un servizio giornalistico di Maria Giulia Alemanno del 1995, «allo studio dei gesti» di «ballerine» e «calciatori» e del loro modo «di impossessarsi dello spazio, di scuotere l’aria».

Ben presto, tuttavia, lo sguardo dell’artista si è rivolto alla natura ferita: «Guardai con orrore allo sterminio delle balene, al massacro degli elefanti, alla trasformazione dei pesci in Russia dopo i primi esperimenti nucleari e conclusi che esisteva in realtà un altro movimento, quello della Natura che, aggredita dall’uomo, è continuamente costretta a modificarsi per sopravvivere. Fu così che realizzai i primi animali dello zoo di pietra e paraffina», presenti anche nel suo studio-laboratorio riallestito nella sua attuale abitazione di Piano Quinto.

Usciatta è una figura di artista autentico e convinto sostenitore dei valori umani, che non è mai sceso a compromessi con il sistema dell’arte contemporaneo. Il suo fare arte è caratterizzato da un bagaglio di conoscenze tecniche manuali che gli hanno permesso di operare con materiali diversi, dall’argilla alla cera, dal gesso patinato al legno, dalla pietra arenaria al marmo di Ormea, dal bronzo all’ottone. Le sue opere trasmettono energia vitale attraverso figure stilizzate di animali e silhouettes filiformi di corpi umani, che diventano insieme denuncia della trasformazione della natura, riflessione sulla condizione dell’uomo contemporaneo e ricerca di una perduta armonia con il mondo naturale.

Nato il 21 febbraio 1944 a Santa Maria Imbaro (Chieti), Gaetano Usciatta vive e opera a Piano Quinto, frazione di Roccasparvera. A Cuneo è noto soprattutto per il monumento bronzeo a Ulisse, inaugurato nel 2010 in corso Nizza davanti alla Fondazione Casa Delfino. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose mostre personali e collettive in Italia e all'estero, con opere oggi presenti in collezioni pubbliche e private negli Stati Uniti, in Argentina, in Francia e in Italia. Tra le esposizioni più recenti figura anche la partecipazione, nel 2025, alla 183ª Esposizione di Arti Figurative della Società Promotrice delle Belle Arti di Torino.