"La magia del Natale" a Casa Cavassa: ecco i musei di Saluzzo aperti per le festività

CUNEO CRONACA - In occasione della festività di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre Casa Cavassa di Saluzzo (Cuneo) ospiterà una speciale visita guidata a tema Santa Natività.

Nell’incantevole cornice della residenza signorile, i visitatori potranno percorrere le tappe fondamentali della storia della casa acquistata alla fine dell’Ottocento da Emanuele Tapparelli D’Azeglio, diplomatico e cultore delle arti, con l’intento di trasformarla in un Museo da donare alla città di Saluzzo. Considerata uno degli esempi più belli e significativi di dimora nobiliare di epoca rinascimentale del Piemonte, Casa Cavassa custodisce soffitti lignei decorati, pareti affrescate, arredi in stile e d’epoca e opere pittoriche.

La visita verterà sulle eterogenee rappresentazioni della Natività presenti nelle sale e partirà alle ore 15:30 presso la biglietteria di Casa Cavassa in via San Giovanni, 5. Il costo dell’iniziativa è di 8 euro a persona con ingresso gratuito per i minori di 10 anni accompagnati. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a musa@itur.it o chiamare il numero 329 3940334. Ricordiamo che la prenotazione agli eventi è obbligatoria.

I Musei della Castiglia, Casa Cavassa e Antico Palazzo Comunale con Pinacoteca Matteo Olivero e Torre Civica saranno aperti nelle seguenti giornate:



Lunedì 26 dicembre 2022 (h 10:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00)

Venerdì 6 gennaio 2023 (h 10:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00)

Sabato 7 gennaio 2023 (h 10:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00)

Domenica 8 gennaio 2023 (h 10:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00)

Casa Pellico sarà invece aperta nelle seguenti giornate:

Lunedì 26 dicembre 2022 (h 14:00 - 18:00)

Venerdì 6 gennaio 2023 (h 14:00 - 18:00)

Domenica 8 gennaio 2023 (h 14:00 e 18:00)

Tutti i Musei saranno chiusi a partire dal 9 gennaio fino al 28 febbraio (salvo aperture straordinarie programmate di anno in anno).