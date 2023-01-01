La Liguria della memoria nelle poesie di Marino Magliani: a Ormea "All'ombra delle palme tagliate"

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - "All'ombra delle palme tagliate" di Marino Magliani è una raccolta poetica immersa nella memoria e nell’immaginario della Liguria rurale, una terra di ulivi e terrazze che, nelle pagine del libro, si fa materia viva, aspra e autentica, segnata dalle stagioni, dal tempo che passa, dalle trasformazioni economiche e sociali.
La raccolta, pubblicata da Amos Edizioni nel 2018 con le illustrazioni di Sergio Biancheri, trova nel paesaggio interiore dell’autore – nato a Dolcedo, nell’entroterra di Imperia – il suo polo generativo. Qui la Liguria si fa luogo della memoria e della perdita, scenario di un realismo asciutto che rifiuta le tentazioni nostalgiche e registra invece la dissoluzione, la perdita d’identità di chi viveva e lavorava su queste terre, ora private persino della matrice contadina.
La poesia in Magliani si fonde con la narrazione: molti testi sono veri e propri racconti in versi, scanditi da dettagli precisi – attrezzi agricoli, scorci di uliveti, la luce grigia e l’umidità fondovalle – e abitati da personaggi che appaiono come in un collage documentario: chi è rimasto, chi è partito, chi torna per pochi giorni.
Non c’è abbellimento lirico né nostalgia per il passato, ma la consapevolezza della fine di un mondo e la necessità di trasmetterne la memoria come atto di resistenza. I temi del dialetto, dell’infanzia, della fatica e del ritorno ciclico del lavoro e delle stagioni si intrecciano ad atmosfere di tradizioni religiose, memorie di caccia, scene familiari – elementi che contribuiscono a creare la “circolarità dei temi” di cui parla la critica.
Sullo sfondo si avverte la presenza di una terra che non concede consolazioni: qui la Liguria è dura, ruvida, fatta di fatica e silenzi, ma anche di una bellezza segreta e difficile da cogliere. La dimensione visiva del libro è rafforzata dalle illustrazioni di Sergio (Ciacio) Biancheri, che si integrano perfettamente con i versi spogli e realistici di Magliani, suggerendo scene di vita agraria e vedute di paese.
Questa commistione tra parola e immagine fa del volume un insieme compiuto e coinvolgente. Completano la mostra, promossa dal Comune di Ormea e curata da Sandro Ricaldone, alcune immagini storiche del paesaggio ligure e diversi volumi di autori del Ponente Ligure, da Giovanni Boine e Mario Novaro a Guido Seborga, da Italo Calvino e Francesco Biamonti a Giuseppe Conte e molti altri.
In occasione dell’inaugurazione Marino Magliani leggerà alcune poesie tratte dal volume che dà il titolo alla mostra e presenterà il suo nuovo libro "Fondovalle", recentemente edito da Carabba.
Sergio Biancheri (Bordighera, 1934-2024) è stato uno dei più noti artisti del Ponente ligure, noto come pittore, incisore, scultore e ceramista, profondamente legato alla terra natale e alla tradizione mediterranea. La sua opera ha attraversato le principali espressioni artistiche del Novecento, dal figurativo all’informale, con una forte attenzione al paesaggio e ai temi della natura ligure, in particolare il mare e le palme.
Marino Magliani (Dolcedo, Imperia, 1960) è uno scrittore e traduttore italiano, autore di romanzi, racconti e poesie. Dopo aver vissuto tra Spagna e Sudamerica, si è stabilito sulla costa olandese. La Liguria, suo territorio d’origine, è spesso al centro dei suoi libri, ricchi di atmosfere e riflessioni sul paesaggio.
Tra le opere più note figurano "Il collezionista di tempo", "L’estate dopo Marengo", "Quella notte a Dolcedo" e "Il cannocchiale del tenente Dumont", finalista al Premio Strega.
Magliani ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Selezione Bancarella e il Premio LericiPea alla carriera.