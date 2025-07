Consigli di lettura per l'estate: Amelia Durante, come si può sorridere nonostante tutto

CUNEO CRONACA - "Rieccoci, amici lettori, al settimo appuntamento di questa rassegna di consigli di lettura per l’estate, dove sto cercando di spaziare tra libri e storie narrate in merito a vari argomenti, sperando di trovarne uno che faccia al caso vostro.

Vi siete mai chiesti perché l’estate ci piace così tanto?

Forse sarà perché, su ogni spiaggia o altra meta turistica, si assapora quel tanto di spensieratezza che ci invade personalmente quando entriamo nel mood vacanze. È quasi come se ci trasformassimo appena una vocina sottile si insinua nella mente, ricordandoci che il periodo tanto atteso delle vacanze si è finalmente concretizzato.

Da qui, quasi sempre, ci si inonda di un alone di spensieratezza e sopportazione.

Insomma, una parentesi che non può che regalare un sorriso, o meglio i sorrisi che veramente si vedono a iosa, elargiti con generosità. Per quasi tutti la vacanza si trasforma in un intermezzo fantastico, un regalo.

Forse è per questo che tanti mettono questa stagione tra le preferite, perché ovunque ti guardi intorno c’è molta più possibilità di vedere volti sorridenti, condizionandoti positivamente.

Vi siete mai posti la domanda su cosa si possa mai nascondere dietro a un sorriso?

Quanto lavoro interiore e psicologico spesso può celarsi nei meandri più profondi?

A volte il sorriso più genuino, sentito e condiviso ci viene in realtà donato da chi ha l’anima sgretolata. Da chi ha toccato talmente il fondo della disperazione da non avere che due scelte importanti agli antipodi: o lasciarsi travolgere dal dolore, annientandosi in una sorta di non-vita, un percorso su questa terra intriso di buio e forme astratte, non delineando mai i contorni della vita; oppure, e con molto coraggio e fatica, riemergere dalle ceneri del dolore più profondo e capovolgere la situazione, estrapolando l’essenza della vita. Per poi risplendere come un’araba fenice, non solo per se stessa, ma regalando positività attraverso una luce che di riflesso incide positivamente su chi riceve quel sorriso.

Perché "Dietro al sorriso" di Amelia Durante c’è una storia di sofferenza e redenzione che vi sembrerà impossibile credere, con quanta determinazione questa madre ha deciso di vivere anche le vite di chi, troppo presto, ha indossato le ali di un angelo.

So cosa penserete di primo acchito: "Sono in vacanza e non desidero addentrarmi in situazioni tristi, quindi passo…". E invece io vi dico: attendete di conoscere la storia narrata, perché forse qualcuno potrà interrogarsi sul perché della propria infelicità.

Perché una cosa certa ve la posso assicurare: il sorriso di Amalia è TALMENTE VIVO E SINCERO che vi arriva al cuore, si insinua nell’anima e vi resta incollato nella mente come sprone per riuscire a vivere questa vita, condita sì con le vostre preoccupazioni — nessuno ha una bacchetta magica che possa dissipare tutto l’agglomerato di sofferenze racchiuse nel cuore — però può insegnarvi l’arte della felicità, la voglia e il desiderio di vivere a fondo questa vita, non sprecandone nessun attimo prezioso.

Siate luce, riflettete gioia.

Dalle parole dell’autrice: "Voglio che la mia storia racconti sì il mio dolore di mamma e donna, ma anche il desiderio di rinascere e migliorare, capire ciò che è importante nelle piccole cose di ogni giorno, perché non sia mai la fine."

Amelia, in quello che dice, ci "mette la faccia" nel vero senso della parola, partendo dalla copertina che rispecchia perfettamente il titolo del libro. "Dietro il sorriso c’è il mio sorriso, c’è il dolore ma anche la forza di vivere la vita e di apprezzarla in tutte le forme. La girandola colorata rappresenta mio figlio Mattia, il mio angelo, un simbolo che dona colore, leggerezza e spensieratezza come i bambini".

Amelia sottolinea: "Con il mio libro voglio mandare un semplice messaggio d’amore. Amatevi e godetevi ogni attimo, non rimandate ciò che sentite a domani, fate ciò che vi fa stare bene sempre, ammirate l’universo e tutte le sue meraviglie e siate grati".

Per Amelia, il desiderio della maternità ha catapultato la sua vita in un modo che non credo avesse minimamente ipotizzato: un figlio mai nato, un altro che non ha mai avuto "il tempo" che in questo passaggio di vita dovrebbe essere concesso a tutti, un’altra gravidanza fortunatamente portata a termine con grossi sacrifici. Si è trovata nella stessa giornata ad accompagnare un figlio di tre anni al primo giorno di scuola materna con un sorriso rassicurante, per poi procedere con le esequie di Mattia, con la fervida convinzione che il filo che unisce madre e figlio non si spezzi. Anzi, praticamente si trasformi in un legame indissolubile, un patto di vita, una madre che desidera farlo vivere attraverso i suoi occhi, ed un figlio che si applica come spirito guida, indirizzando la madre a costruirsi un futuro sereno, assaporando ciò che la vita ha da offrirle.

E parlando di legami, vorrei integrare con la poesia scritta da Giannino Giusy, originaria di Sant’Arpino (provincia di Caserta), attualmente residente a Roma:

LEGAMI

I legami più stretti si contano sulle dita…

Rimangono legati alla linfa che l’ha nutriti…

I legami più forti non si staccano dal ramo…

Non si allontanano con un soffio di tramontana…

La foglia e la sua arteria sono la forza della vita!

Giannino Giusy

Il dolore, per Amalia, è diventato il suo punto di forza, un concentrato interiore di energia pura, come scritto in alcuni passaggi all’interno del libro, frasi forti che mettono in rilievo un ottimismo non così scontato:

"La vita è un dono e bisogna viverla a pieno anche nel momento del dolore, perché il dolore fa parte di essa e bisogna affrontarlo, conviverci e trasformarlo in scintille di luce."

"Ma lui c’è, con me sempre: sono sempre stata una persona estremamente sensibile, pronta a cogliere i segni, ma ciò che mi era successo aumentò la mia dimensione di apertura che mi consentiva di vedere e sentire al di là di ciò che potrei spiegare con la ragione."

"Lo vedo ancora oggi in una farfalla adagiata sul tappeto all’ingresso di casa, sbucata fuori da chissà dove."

"Siamo immersi in un universo di segni, che passano attraverso visioni, sogni: sta alla nostra anima saperli e volerli cogliere."

"Se ho affrontato il dolore più totale, posso affrontare un trasloco, nuova vita, un nuovo inizio."

Nativa di Rivoli e trasferita poi a Borghetto Santo Spirito, spinta dal grande desiderio di vivere al mare.

"Sono grata a questo libro, per me è stato terapeutico e magico scriverlo. Ho tirato fuori tutto ciò che avevo dentro lo stomaco e nel cuore, emozioni che dovevano esternarsi in questo modo, con la scrittura: era giunto il momento."

Non mi sento di aggiungere tanto, perché vorrei far raccontare, attraverso le parole tratte dal libro dell’autrice, donna e madre, la delicatezza del rapporto con Mattia.

Come nei giorni di ricovero nel reparto prematuri, dove Amalia sottolinea: "Un posto dove osservi i genitori che pregano affinché i loro figli passino indenni quella fase. Sguardi colmi d’amore di mamme e papà che parevano volerli nutrire per farli crescere. Non c’era nulla che noi potessimo fare, eravamo un esercito senza armi, capaci soltanto di fissarli e amarli già infinitamente, uniti tutti da un legame invisibile. Avrei dovuto io insegnarti a stare al mondo, invece è stato il contrario: il figlio prematuro che insegna alla mamma a vivere. Mi hai insegnato a vivere il momento, perché ce n’è solo uno."

Amelia ha deciso anche di prendersi a cuore la triste sorte di Paolo, ragazzo ligure di soli 24 anni che, il 19 maggio 2024, in seguito a una brutta caduta dovuta a un pugno nel tentativo da parte dei ladri di sottrargli il monopattino, è rimasto paraplegico.

Ha deciso di devolvere una parte del ricavato della vendita del libro per aiutare la famiglia ad affrontare questo difficile percorso con "Uniti per Paolo", problema messo anche in evidenza nel programma Le Iene. C’è tanto amore e istinto materno nel cuore di Amelia ed un sorriso sincero rivolto a tutti.

Una cosa però mi sento di dirla alle mamme che sono attualmente in vacanza con i propri figli — i cosiddetti pezzi di cuore: mettete da parte un attimo il cellulare, il libro, le chiacchiere, e stringetevi forte la vostra parte di meraviglia che avete davanti agli occhi. O meglio ancora, sfidate il caldo, la sabbia e datevi l’abbraccio più stretto che vi siate mai regalate.

A qualsiasi età non esiste un limite di tempo per i legami indissolubili. Ritagliatevi in questa vacanza un ricordo indelebile, da custodire gelosamente nei cassettini del vostro cuore e conservarlo come un ricordo prezioso.

Allora viviamolo questo mondo a colori, come la girandola di Mattia, che gira veloce nel vento in un miscuglio di colori stile arcobaleno. Che quando lo vedi ti sembra così vicino, quasi da poterlo raggiungere, da poterlo sfiorare… un po’ come la felicità che ci ostiniamo ad inseguire in una sorta di corsa contro il tempo, senza pensare che, a volte, è lì accanto a noi. Basta saperla cogliere, anche semplicemente in un sorriso sincero donato con il cuore.

A presto con nuovi libri e tante emozioni pronte a risplendere!".

Lorena Giubergia, Cuneo