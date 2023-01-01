"La guerra degli idioti": la riflessione artistica dei fotografi di Progetto Har a Cuneo

CUNEO CRONACA - Che cosa è una guerra? Cos’è un idiota? E se la guerra fosse la vita stessa? E se gli idioti fossimo noi?

Dal 2022, il nostro mondo occidentale si è improvvisamente trovato immerso in uno scenario di guerra che, fino a quel momento, pareva impossibile a verificarsi e, semmai, relegato dietro agli schermi dei media, che registravano avvenimenti in regioni geografiche nelle quali non eravamo coinvolti. Ai nostri occhi sonnolenti è diventato palese il pericolo di precipitare, in prima persona, nuovamente nella tragedia.

Da questo funesto vaso di Pandora, abbiamo finalmente preso coscienza di quanto fosse diffusa e disparata la quantità di situazioni incandescenti sparse per il mondo. Guerre più subdole e striscianti si sono aggiunte a quelle tradizionalmente nominate, attraverso l’utilizzo senza regole di potenti mezzi tecnologici.

Il rischio è la sfida al concetto di umanità, mentre si altera la capacità critica delle persone e si inculcano modelli ripetitivi e ossessivi, violenti e preconfezionati: idioti, appunto, dall’etimologia antica che indica soprattutto il vuoto culturale.

E poi ci sono le guerre personali, quelle che ognuno di noi si trova a affrontare tutti i giorni, quelle con gli altri e quelle con noi stessi, immersi in questo gioco impegnativo che si chiama vita.

Le immagini presenti nella mostra fotografica "La guerra degli idioti" di Progetto HAR sono il frutto della singolare, profonda elaborazione di tali pressanti tematiche, in modo che ogni persona del pubblico vi possa trovare il proprio riscontro. L’esposizione si arricchisce, come corollario, di prestigiose opere di Corrado Odifreddi, Cesare Botto, Ober Bondi, Antonella Lingua, Irene Botto e Paola Garro.

“...L’idiota... non si sofferma a ragionare, obbedisce all’istinto, come un animale nella stalla, convinto di agire in nome del bene e di avere sempre ragione. Si sente orgoglioso in quanto può rompere le palle, con licenza parlando, a tutti coloro che considera diversi: per il colore della pelle, perché hanno altre opinioni, perché parlano un’altra lingua, perché non sono nati nel suo paese o, come nel caso di Don Federico, perché non approva il loro modo di divertirsi...”

— Carlos Ruiz Zafón, L’ombra del vento

L’appuntamento è a Cuneo, in Palazzo Santa Croce, via Santa Croce 6, dal 29 novembre al 28 dicembre, con i patrocini comunale, provinciale e regionale. L’inaugurazione è domenica 30 novembre, alle 11. L’ingresso è libero.

Gli orari sono: venerdì e sabato 16-19, domenica e festivi 10-12 e 16-19; chiuso il 25 e 26 dicembre.