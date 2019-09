La Greta Thunberg italiana all'Onu manda un messaggio ai giovani di Cuneo che scenderanno in piazza

Federica Gasbarro, la Greta Thunberg italiana, ha un messaggio per i cuneesi. Nel video (guarda QUI) girato nella sede delle Nazioni Unite a New York dove si è svolto lo Youth Summit sul clima, la rappresentante italiana del movimento "Fridays for future" rivolge un saluto ai giovani di Cuneo con cui si scusa per il fatto di non riuscire a partecipare alla sciopero globale in programma venerdì 27 settembre.

Ad invitarla alla manifestazione sarebbero stati alcuni componenti della Consulta giovanile nonché del gruppo locale "Fridays for future - Cuneo". Federica Gasbarro ha 24 anni, è romana, nata in Abruzzo, studia scienze biologiche all’Università di Tor Vergata. È attivista e portavoce di Fridays for future fin dai primi scioperi organizzati in Italia a inizio 2019.

Il terzo Global Climate Strike del 27 settembre chiuderà la Climate Action Week, settimana di manifestazioni ed eventi per portare il tema della crisi climatica al centro dell’attenzione. Un grande corteo partirà da piazza Europa alle 9, per arrivare in piazza della Costituzione; qui, ragazzi e ragazze da tutta la Granda si fermeranno a riflettere sul presente e sul futuro del Pianeta.