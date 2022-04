La grandinata del 1° aprile imbianca Bra, Cherasco, Fossano, Trinità: weekend ancora instabile

Sabato 2 aprile

Nuvolosità: cielo nuvoloso al mattino con progressive schiarite al pomeriggio.

Precipitazioni: deboli sparse, più probabili sulla fascia pedemontana alpina al mattino e sulle zone al confine con la Liguria nel pomeriggio, moderate al mattino sul Cuneese; esaurimento in serata. Quota neve sui 600-800 metri e fino a 400 metri sul Cuneese, in rialzo sui 1000 metri dalla tarda mattinata.

Zero termico: in aumento fino a 1200 metri, sugli 800-900 metri sulle Alpi.

Venti: moderati o localmente forti nordorientali in montagna con rinforzi sui rilevi meridionali; in pianura da est al mattino e da nord al pomeriggio, deboli o localmente moderati con locali rinforzi su Astigiano e Alessandrino al mattino e in valle Ossola al pomeriggio. Generale attenuazione della ventilazione a tutte le quote dal pomeriggio.

Domenica 3 aprile