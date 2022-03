La grande musica in compagnia del vino: ripartono i concerti di domenica tra Alba e Bra

CUNEO CRONACA - Con il suggestivo incontro tra il dio della musica e quello del vino, Alba Music Festival presenta, con la direzione di Giuseppe Nova e la collaborazione artistica di Giacomo Platini, la XVII edizione di Bacco&Orfeo, i Concerti della domenica di Alba e Bra: la grande musica in compagnia del grande vino.

I dodici concerti si svolgeranno come tradizione per sei domeniche consecutive dal 13 marzo al 17 aprile: alle ore 11 nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba, in collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe e al pomeriggio, alle ore 16,30, nel Coro della Chiesa braidese di Santa Chiara. Saranno straordinarie occasioni per trascorrere un’intera giornata tra Langhe e Roero all’insegna della musica, con artisti di notorietà internazionale e repertori di grande interesse.

Al termine di ogni concerto, della durata di circa 50 minuti, sarà offerto un calice di vino: un’occasione conviviale d’incontro tra artisti e pubblico, per conoscersi e condividere il piacere dell’arte. Ogni domenica sarà quindi dedicata ad un differente produttore con ospiti internazionali e da tutta Italia. I concerti saranno introdotti dal musicologo Dino Bosco e per i dopo concerti, la degustazione del vino ospite con Ico Turra, premiato nel 2015 con il Benchmark’tester come migliore degustatore del Concours Mondial de Bruxelles e nel 2018 tra i 32 Top Wine Judges.

Programma artistico

Il programma artistico abbraccia stili ed atmosfere differenti, la musica classica attraverso una miriade di sfaccettature. Dal trio d’apertura con Giuseppe Nova, direttore artistico della manifestazione, Marco Demaria e Cecilia Franchini tra il classicismo di Haydn e gli operisti Verdi e Donizetti in veste cameristica, al quattro mani dei fratelli Aurelio e Paolo Pollice, una simbiosi familiare che diventa sensibile affinità musicale e stilistica, passando dal Carnevale degli animali di Saint-Saëns, dai Pini di Roma di Respighi all’opera, nel perfetto stile d’epoca della Musique de Salon. Continuiamo con il Trio d'archi spagnolo Beux Arts con il pianoforte di Andrea Rucli per raggiungere i classici violinistici di Mozart, Beethoven, Franck con Giulio Maria Mennitti e Ippazio Ponzetta, e ancora il recital pianistico di Antonio Di Cristofano, il Quintetto a fiati dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, il giovane duo francese composto da Celio Torina e Laure Cholé fino al duo di chitarre di François Laurent e Stefano Palamidessi in un programma a 360° che va dai classici spagnoli a Gershwin e Lennon, McCartney. La rassegna termina con un duo pianistico a quattro mani con Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio, in due pregevoli programmi che toccano varie epoche, da Bach a Rossini a Debussy, e che presentano un’acutissima trascrizione d’epoca della Sinfonia Pastorale di Ludwig van Beethoven ad opera di Carl Czerny.

Calendario

Domenica 13 marzo

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Giuseppe Nova flauto Marco Demaria violoncello

Cecilia Franchini pianoforte

Musiche di Haydn, Donizetti, Verdi

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

Giuseppe Nova flauto Marco Demaria violoncello

Cecilia Franchini pianoforte

Musiche di Haydn, Donizetti, Verdi

Dopo concerto con i vini dell’Azienda Agricola Cordero Gabriele, Priocca

Domenica 20 marzo

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Aurelio e Paolo Pollice duo pianistico a quattro mani

Musiche di Ravel, Respighi, Saint-Saëns

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

Aurelio e Paolo Pollice duo pianistico a quattro mani

Musiche di Giuseppe Verdi

Dopo concerto con i vini di Domodimonti, Montefiore Dell’Aso AP

Domenica 27 marzo

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Trio d'archi Beux Arts

Joaquin Palomares violino David Fons viola Davide Apellaniz violoncello

Andrea Rucli pianoforte

Musiche di Mahler, Brahms

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

Giulio Maria Mennitti violino Ippazio Ponzetta pianoforte

Musiche di Mozart, Beethoven, Franck

Dopo concerto con i vini di Ermacora, Ipplis di Premariacco UD

Domenica 3 aprile

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Antonio Di Cristofano pianoforte

Musiche di Schumann, Chopin, Brahms, Rachmaninov

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

I Fiati dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Fabio Marincola flauto Nicola Patrussi oboe Marco Perfetti clarinetto

Vitaliano Gallo fagotto Andrea Paolocci corno

Musiche di Haydn, Danzi, Ibert, Agay, Farkas

Dopo concerto con i vini del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Costigliole d’Asti

Domenica 10 aprile

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Celio Torina violino Laure Cholé pianoforte

Musiche di Ysaye, Debussy, Beethoven, Sarasate

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

François Laurent e Stefano Palamidessi duo di chitarre

Musiche di Gershwin, Sor, Gnattali, Lennon, McCartney

Dopo concerto con i vini delle Cantine Risveglio, Brindisi

Domenica 17 aprile

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio duo pianistico a quattro mani

Musiche di Beethoven, Debussy

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio duo pianistico a quattro mani

Musiche di J.S. Bach, Rossini, Brahms, Chaminade

Dopo concerto con i vini delle Cantine Soloperto, Manduria TA

-----------------------------------------------------

Le cantine presenti in questa edizione:

Cantine Risveglio di Brindisi

Azienda Agricola Cordero Gabriele di Priocca

Domodimonti, Società Agricola di Montefiore Dell’Aso AP

Azienda Agricola Ermacora di Ipplis di Premariacco UD

Cantine Soloperto di Manduria TA

Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato di Costigliole d’Asti.

Le degustazioni saranno accompagnate da I Bibanesi di Da Re di Bibano di Godega (TV) e la domenica 17 aprile dalle colombe pasquali Maina.

I luoghi dei concerti:

Alba, Chiesa di San Giuseppe, Piazzetta San Giovanni Paolo II

Bra, Chiesa di Santa Chiara, Via Barbacana

Bacco&Orfeo è realizzato:

con il sostegno della Città di Alba, e della Città di Bra, assessorati alla Cultura

Fondazione Live Piemonte dal Vivo - Regione Piemonte.

in collaborazione con:

Centro Culturale San Giuseppe Alba, Associazione "E. Molinaro" Bra, Amici di S. Chiara e di Bernardo Antonio Vittone, Musica in Bra, Istituto Professionale Statale “Velso Mucci” di Bra, Museo Civico Craveri di Storia Naturale, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, Parco Culturale Langhe Monferrato Roero, Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato.

Biglietteria e prenotazioni posti

L’ingresso ai concerti sarà garantito preferenzialmente attraverso prevendita online o all’ingresso il giorno stesso in caso di disponibilità, si consiglia la prenotazione. In caso di rinuncia, si richiede di segnalarla tempestivamente a simona.dellavalle@smcm.it, per poter accogliere altri spettatori interessati o in lista d’attesa.

Ingresso:

Abbonamento ai 6 concerti di Alba (con posto riservato): 21 euro

Abbonamento ai 6 concerti di Bra (con posto riservato): 21 euro

Abbonamento riservato agli Amici di Alba Music Festival (informazioni su www.albamusicfestival.com/it/amici-del-festival) valido per i concerti di Alba e Bra: 15 euro

Ingresso singolo con prevendita e posto riservato acquistabile online: 12 euro

In caso di disponibilità: ingresso singolo alla biglietteria, il giorno stesso: 12 euro

Ingresso gratuito per i minori di 10 anni

Gli abbonamenti sono acquistabili online (www.albamusicfestival.com) o all’ingresso dei concerti.