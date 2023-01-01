La Granda tra schiarite e piogge, atteso un nuovo peggioramento giovedì sera

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - Il graduale spostamento verso i Balcani della depressione nordatlantica, attualmente estesa sulla nostra penisola, favorirà un progressivo miglioramento del tempo sul Piemonte. Nel pomeriggio di mercoledì 4 febbraio sono attese precipitazioni residue, in attenuazione dalla serata, a carattere nevoso oltre i 900–1000 metri, localmente fino a 500–700 metri su Appennino e Alpi Liguri.
Giovedì 5 - fa sapere Arpa - la parziale rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale garantirà condizioni prevalentemente stabili e soleggiate fino alla sera, quando la formazione di un minimo sul Golfo Ligure determinerà un marcato peggioramento, con nuove precipitazioni diffuse sulla regione, più intense sul settore meridionale, dove la neve potrà raggiungere quote intorno a 700-800 metri.
Un rapido esaurimento dei fenomeni è atteso già dalla mattinata successiva, con ampie schiarite sulla regione, che caratterizzeranno anche la giornata di sabato. Nel fine settimana resterà una circolazione depressionaria con aria umida, ma senza nuove precipitazioni significative.
Giovedì 5 febbraio
Nuvolosità: poco o parzialmente nuvoloso fino a metà pomeriggio, con foschie e banchi di nebbia sulle pianure al primo mattino; successivo aumento della copertura nuvolosa a partire dai settori sudoccidentali fino a cielo molto nuvoloso.
Precipitazioni: dal tardo pomeriggio precipitazioni sulle Alpi occidentali, in estensione a tutta la regione in serata, con valori anche forti sulle zone al confine con la Liguria. Neve sui 1000 metri, con valori sui 600-700 metri sul Cuneese.
Zero termico: in marcato aumento fino a 2000-2300 metri nella prima parte della giornata, in nuovo brusco calo fino a 1300-1500 metri, con valori sui 1100 sulle Alpi Liguri.
Venti: moderati dai quadranti occidentali in montagna, in rotazione da sudovest nel pomeriggio, con rinforzi sul settore meridionale. In pianura deboli dai quadranti meridionali al mattino, in rotazione da nordest nel pomeriggio.
Venerdì 6 febbraio
Nuvolosità: nuvoloso al primo mattino, con progressive ampie schiarite fino cielo a poco o parzialmente nuvoloso nel pomeriggio.
Precipitazioni: residue nella notte e al primo mattino, moderate sulle zone al confine con la Liguria, con quota neve sui 600-800 metri, e deboli altrove con neve oltre i 1000 metri.
Zero termico: in nuovo deciso aumento fino a 2100 metri a sud e 1900 metri a nord.
Venti: moderati in montagna, da nord-ovest sulle Alpi e dai quadranti settentrionali sull'Appennino, in rotazione da ovest nel pomeriggio; deboli variabili in pianura.
Sabato 7 febbraio
Nuvolosità: cielo parzialmente nuvoloso, con nubi più compatte sul settore sudorientale al mattino. Foschie e locali nebbie sulle pianure al primo mattino.
Precipitazioni: assenti.
Zero termico: in calo sui 1700-1800 metri.
Venti: debole variabili a tutte le quote.