La Granda sferzata dal foehn: raffiche fino a 80 all'ora, poi rischio gelate nel weekend

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - La graduale discesa di una profonda saccatura polare dal Mar di Norvegia verso l'Italia settentrionale causerà una progressiva intensificazione dei venti sulla nostra regione nel corso del pomeriggio odierno, con nubi addossate alle Alpi nord-occidentali di confine, associate a locali nevicate.
Dalla serata di mercoledì 25 marzo i venti di foehn si estenderanno dalle vallate alpine al resto della regione, con raffiche forti o molto forti anche in pianura (fino a 70-80 km/h). I venti si manterranno intensi ed estesi giovedì, mentre, con l'allontanamento della depressione verso i Balcani, inizieranno ad attenuarsi nella giornata di venerdì a partire dal settore occidentale, con la tendenza a ruotare più da nord sul Piemonte orientale.
Con l'attenuazione dei venti di foehn, si avvertirà un forte calo delle temperature notturne al mattino di venerdì e sabato, con possibili gelate tardive.
Giovedì 26 marzo
Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso per velature alte e sottili in transito al mattino. Addensamenti sulle Alpi nord-occidentali di confine.
Precipitazioni: deboli locali nevicate sui settori alpini settentrionali e occidentali di confine, in particolare nella prima parte della giornata.
Zero termico: in calo fino al primo mattino sui 700-800 metri sulle Alpi, anche 500 metri verso la Val d'Aosta, 1100-1200 metri altrove, con lieve temporaneo aumento di 100-200 metri nelle ore centrali del giorno.
Venti: molto forti o burrascosi tra nord e nordovest in montagna, forti o molto forti nord-occidentali in pianura, per foehn esteso a tutta la regione, specie dalle ore centrali del giorno.
Venerdì 27 marzo
Nuvolosità: cielo sereno, con residui addensamenti al primo mattino sulle Alpi nord-occidentali di confine.
Precipitazioni: assenti, salvo ultime deboli nevicate residue sui confini nord-occidentali in esaurimento già entro la notte.
Zero termico: in progressivo rialzo dal pomeriggio fino a circa 1800 metri in tarda serata.
Venti: generalmente moderati settentrionali, con rinforzi di foehn al mattino sulle Alpi e sulla parte orientale della regione; progressiva attenuazione della ventilazione, a partire da ovest, nel corso del pomeriggio.
Sabato 28 marzo
Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso per velature in arrivo da ovest nel corso del pomeriggio.
Precipitazioni: assenti.
Zero termico: in temporaneo aumento di giorno fino ai 2000-2200 metri al primo pomeriggio; nuovo calo in serata, in particolare sulle Alpi nord- occidentali fino a 1500 metri.
Venti: deboli o localmente moderati da nord-nordest in montagna, deboli variabili o prevalentemente occidentali in pianura.