La Granda fa i conti col maltempo nel weekend: in arrivo piogge forti e neve fino in collina

CUNEO CRONACA - L'avvicinamento di una saccatura atlantica dalle Isole Britanniche verso la Francia inizia a convogliare flussi umidi sul Piemonte attivando le prime piogge sull'alto Piemonte, in intensificazione ed estensione ai settori alpini sabato mattina per l'ulteriore discesa della depressione verso le Baleari.

Da sabato pomeriggio - spiega Arpa - l'ingresso sul Mar Ligure e la formazione di un profondo minimo anche al suolo apporterà flussi via via più intensi causando piogge diffuse, molto forti sul nord Piemonte dove le nevicate saranno abbondanti oltre i 1000-1300 metri, fino a zone collinari in serata. Fenomeni intensi anche al confine con la Liguria per temporali in arrivo dal Savonese e dal Genovese, con quota neve localmente in calo fino a 500-700 metri.

La situazione sarà invariata fino a domenica mattina, poi l'allontanamento della bassa pressione verso sud favorirà l'esaurimento delle precipitazioni.

Sabato 14 marzo

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: fino al mattino moderate sui settori alpini, da metà giornata intensificazione ed estensione a tutta la regione. Moderate tra Torinese e Cuneese, forti o molto forti tra pomeriggio e sera sull'alto Piemonte, e al confine con la Liguria per temporali in sconfinamento da Savonese e Genovese. Quota neve in calo sui 900-1200 metri, localmente inferiore sui 500-700 metri in serata sia sulle Langhe, sia nelle valli settentrionali dove gli accumuli di neve saranno abbondanti sopra i 1000-1300 metri.

Zero termico: in calo sui 1400-1500 metri.

Venti: sulle Alpi moderati da sud-ovest, in intensificazione fino a forti; sull'Appenino forti meridionali. In pianura deboli in prevalenza da sud o da est con rinforzi moderati, più estesi e marcati sulle zone orientali.

Domenica 15 marzo

Nuvolosità: al mattino molto nuvoloso; progressive schiarite nel pomeriggio fino a cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti residui più compatti sul basso Piemonte. Dalla sera possibile formazione di foschie in pianura.

Precipitazioni: ancora diffuse e intense fino a metà giornata, con valori forti o molto forti sull'alto Piemonte e al confine con la Liguria, dove saranno ancora possibili temporali. Quota neve sugli 800-1000 metri, ma fino a metà mattina fino a 500-700 metri nelle valli dell'alto Piemonte e sulle Langhe.

Zero termico: in calo sui 1200-1400 metri, sui 1000 metri sul basso Piemonte, in generale rialzo nel pomeriggio sui 1800-2000 metri.

Venti: moderati o localmente forti sui rilievi, orientali sulle Alpi e da nord sull'Appennino, in attenuazione nel pomeriggio. In pianura deboli variabili con locali rinforzi, più sostenuti fino al primo mattino sulla zona dei laghi.

Lunedì 16 marzo

Nuvolosità: cieli ben soleggiati su tutta la regione. Prima dell'alba nubi basse tra Alessandrino e Appennino e possibili locali foschie in pianura.

Precipitazioni: dal tardo pomeriggio possibile debole nevischio sui crinali di confine tra Alpi Lepontine e Pennine per condizioni di stau.

Zero termico: in rialzo fino al pomeriggio sui 2000-2200 m a nord e sui 2300-2500 m a sud, poi in leggero calo fino a 2000 m.

Venti: sulle Alpi deboli da nord-est al mattino, poi in rotazione da nord con innesco di venti di foehn fino a media valle; sull'Appennino deboli da nord-est fino alla sera, poi moderati o localmente forti fino alle zone di collina. In pianura deboli settentrionali, con rinforzi per foehn dalla sera in valle Ossola e zona dei laghi.