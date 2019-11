La Fiera di San Martino a Paroldo è la prova di quanto sia grande l'ospitalità in Langa

SERGIO RIZZO - L’antica Fiera di San Martino a Paroldo, in provincia di Cuneo, nelle tre giornate di manifestazioni ha dimostrato di essere uno degli avvenimenti più attesi, seguiti e partecipati di tutto il territorio langarolo. Tra eventi culturali e gastronomici, grazie alla volontà e all’impegno dei numerosi volontari e alla collaborazione di tutto un paese, ha saputo farsi conoscere varcando ben oltre i confini della regione.

Molti gli avvenimenti di spicco che hanno fatto da corollario alla fiera, in primis il convegno tutto al femminile dal titolo: "Il fare delle donne. Il ruolo femminile nell’economia agricola dell’Alta Langa – ieri e oggi", in cui è stato posto in rilievo il ruolo della donna nell’agricoltura dell’Alta Langa, all’interno di un territorio vocato alla pastorizia in cui innovazione e tradizione si declinano al femminile realizzando un equilibrio naturale.

Durante il convegno è stato proiettato il documentario: "La sostanza delle nuvole", realizzato da Erika Peirano e Remo Schellino. Si tratta di un racconto a più voci, del lavoro delle donne dagli anni Trenta sino ad oggi, attraverso la testimonianza di diverse protagoniste. Tre le giovani imprenditrici del territorio che si sono alternate nella spiegazione delle attività agricole cui si dedicano, l’allevamento delle pecore con la produzione delle tradizionali "tume", hanno descritto come la passione per la vita agreste abbia mutato radicalmente le attività lavorative svolte in precedenza.

In serata la caratteristica "Veglia della bagna cauda" che, come un tempo, prevede che ci si ritrovi nelle case dei paroldesi, aperte per l’occasione, davanti alla famosa bagna caoda. Una veglia che ha superato il migliaio di ospiti provenienti anche dalla vicina Liguria, Francia e dall’Argentina.

Con la partecipazione di un pubblico delle grandi occasioni si è conclusa la tre giorni di "San Martino" con la Fiera del Tartufo e della Pietra di Langa, che ha ospitato numerosi espositori di prodotti enogastronomici locali.

Clou della Fiera di San Martino è stata la premiazione del concorso fotografico dal titolo: “Donne di Langa”, vinto con un'immagine particolarmente intensa e ricca di contenuti dal regista Sandro Bozzolo.

Consegnato poi l’ambito riconoscimento del premio "Palodium per la cultura 2019", attribuito al regista Remo Schellino con la motivazione: “Hai guardato indietro, hai capito che la memoria storica è forse l’unico appiglio che ci rimane per dare la direzione alle nuove generazioni, per un futuro meno complicato”.

I "Mantelli di San Martino" sono stati consegnati a Claudio Adami, allevatore locale, a don Flavio Begliatti, ex parroco di Paroldo negli anni ’90 e ora vicario generale della diocesi di Mondovì e a Madame Louisette Levy Soussan Azzoaglio, segretaria del principe Raineri di Monaco e dell’attuale principe Alberto.

"Un sentito ringraziamento – ha concluso il sindaco di Paroldo Piercarlo Adami – a quanti hanno collaborato in vario modo per il successo della manifestazione, alla Fondazione della Crc, alla Pro Loco con il suo presidente Roberto Giailevra e alla gente del paese e dei paesi vicini che ancora una volta hanno dato dimostrazione di come sia l’ospitalità in Langa".

(Nelle foto: i premiati con il mantello di San Martino e i protagonisti del convegno “Il Fare delle Donne”)