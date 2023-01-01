La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 illumina anche Cuneo, Alba e Bra

CUNEO CRONACA - Il viaggio della fiamma olimpica, un evento iconico e fortemente simbolico che segna l’arrivo in Italia delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, attraversa anche la città di Cuneo il 10 gennaio 2026.

Il passaggio della Torcia sul territorio comunale si inserisce nel percorso di oltre 12.000 km, iniziato ufficialmente a Roma il 6 dicembre 2025, che sta attraversando tutte le Regioni e le Province italiane. In tutte le tappe previste dal Comitato, i tedofori si passano la Fiamma in staffetta, per poi accendere il braciere. Così sarà anche a Cuneo, dove a sostenere la fiamma saranno campioni olimpici del territorio.

Il percorso dei tedofori prenderà il via poco dopo le 18 per percorrere le vie del centro cittadino e risalire quindi in via Roma, guadagnando così l’arrivo in piazza Galimberti intorno alle ore 19. Dalle ore 17, in piazza Galimberti, una cerimonia attenderà l’ultimo tedoforo che porterà all’accensione ufficiale del braciere alle 19.30.

Così commenta l’assessore allo Sport della Città di Cuneo Valter Fantino: “È un grande onore che la Fiamma olimpica passi a Cuneo, una città non direttamente interessata dalle olimpiadi invernali, ma che certamente ha con gli sport invernali e la montagna un legame fortissimo. Per questo rinnovo il mio caloroso invito alle Società sportive, agli Sci club, ma anche a tutti gli amanti della neve e della montagna a essere in piazza il 10 gennaio, per mostrare il nostro calore e segnare la nostra condivisione dei valori di cui le olimpiadi sono portatrici”.

"Per l'occasione - commenta la presidente dell'Atl del Cuneese Gabriella Giordano - saranno presenti anche l'Atleta Azzurra Marta Bassino e il Campione Paralimpico Diego Colombari, entrambi Testimonial del Cuneese. Sarà dunque una bella occasione per vivere con loro questo importante momento di aggregazione, all'insegna dei valori più alti dello sport".

Nel suo lungo percorso la fiaccola dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina farà tappa anche a Bra. L’appuntamento è per domenica 11 gennaio 2026. Diciotto tedofori si daranno il cambio lungo un percorso che attraverserà tutto il centro cittadino.

La partenza è prevista alle 8,30 all’incrocio tra via Cuneo e via Fratelli Rosselli; il corteo percorrerà quindi via Cuneo, via Fratelli Carando, via Principi di Piemonte, via Marconi, via Vittorio Emanuele fino all’ex ospedale per poi risalire corso San Secondo e imboccare via Craveri, scendere lungo via Barbacana e corso Garibaldi e concludere il proprio cammino in piazza Spreitenbach, orientativamente intorno alle 9,15. Da qui la carovana partirà subito alla volta di Alba, tappa di giornata successiva.

Per consentire il passaggio della fiaccola e del suo seguito sarà vietato il transito ai veicoli lungo tutte le strade del percorso e verrà disposto anche un divieto di sosta lungo la bretellina che collega piazza Spreitenbach a discesa Orti.

Per celebrare al meglio questo momento speciale, simbolo di unità e passione sportiva, l’Associazione Alpini di Bra offrirà bevande calde (tè, caffè o cioccolata) a tutti presenti in piazza XX settembre una volta concluso il passaggio della fiaccola.

Diretta a Torino, dopo aver toccato Bra e La Morra, la Fiamma passerà domenica 11 gennaio 2026 anche dalla città di Alba, dando l’opportunità a tutti i cittadini di condividere i valori Olimpici e sportivi di questo tradizionale rito.

Il percorso albese della trentacinquesima tappa prevede: alle 9:30 ritrovo in piazza Sarti e partenza del corteo lungo viale Torino, piazza Garibaldi, via Cavour e piazza Risorgimento. Il tempo per una veloce sosta sotto il Palazzo comunale per i saluti del Sindaco e le foto di rito, e la fiamma, alzata al cielo dai dieci tedofori selezionati dal Comitato organizzatore, ripartirà lungo via Vittorio Emanuele, piazza Michele Ferrero, via Alberione e corso Michele Coppino, per la sosta conclusiva di una trentina di minuti presso l’Eni Station (presenting partner del viaggio della Fiamma Olimpica).

I dieci tedofori verranno accompagnati dalle autorità cittadine e dai rappresentanti del mondo sportivo albese. Lungo il tragitto gli sponsor distribuiranno gadgets a tema olimpico.

Il sindaco Alberto Gatto e l’Assessore allo Sport Davide Tibaldi commentano: «La città di Alba accolse la fiaccola dei XX Giochi Olimpici di Torino 2006 e fu allora un momento di grande emozione. A distanza di vent’anni, la Fiamma tornerà ad illuminare e riscaldare le vie cittadine, portando simbolicamente con sé i valori olimpici di pace, fratellanza e fair play. Invitiamo i cittadini e tutte le associazioni sportive a partecipare numerosi, sostando lungo il tracciato (clicca QUI) per salutare i tedofori e accompagnarli con entusiasmo nella loro staffetta verso l’inaugurazione dei Giochi Invernali prevista per il 6 febbraio».