La Fausto Coppi: 2500 ciclisti da 42 Paesi in partenza da Cuneo alle 7, grande ritorno del colle di Sampeyre

CUNEO CRONACA - La 36esima edizione della granfondo internazionale La Fausto Coppi Generali partirà domenica 29 giugno alle 7 da Cuneo, in piazza Galimberti. Sono 2500 i ciclisti iscritti, provenienti da oltre 42 Paesi diversi, equivalenti a circa il 22% delle nazioni del mondo, a testimonianza della crescente vocazione internazionale dell’evento.

I ciclisti avranno a disposizione tre percorsi: la Mediofondo da 111 km, il Fauniera Classic(non competitivo, senza classifica, ma con rilevazioni dei tempi) e il nuovo percorso Granfondo da 172 km. Una grande novità del 2025 è il ritorno, dopo 9 edizioni, del Colle di Sampeyre, che, passando per il Colle Esischie, collega il tracciato della Granfondo al Colle Fauniera, la montagna simbolo dell’evento.

La gara interesserà l’intero territorio provinciale, attraversando i Comuni di: Cuneo, Tarantasca, Busca, Rossana, Venasca, Brossasco, Melle, Frassino, Sampeyre, Elva, Stroppo, Marmora, Canosio, Demonte, Valdieri, Borgo San Dalmazzo, Cervasca, Bernezzo, Caraglio, Valgrana, Monterosso Grana, Pradleves, Castelmagno.

Percorsi

Percorso Granfondo – 172 km:

Cuneo (piazza Galimberti), corso Soleri, viadotto Soleri, via Torino, Madonna dell’Olmo, SP 589 Tarantasca, Busca (corso Papa Giovanni XXIII, corso XXV Aprile), SP 46, Colletta di Rossana, Rossana, Venasca (piazza Martiri, via Marconi, via Provinciale per Brossasco), Brossasco, SP 8 Melle, Frassino, Sampeyre (via Elva), Colle di Sampeyre, SP 335, SP 422 Bassura di Stroppo, Ponte Marmora, SP 113 Marmora (via Borgata Arata), Colle Esischie, Colle Fauniera, San Giacomo di Demonte, SP 268 Demonte (via Paschero, via Colle dell’Ortiga, via Perosa Ronvel, via Cornaletto, via Festiona, Ponte Sant’Eligio), incrocio SP 337, Borgata Fiandin, SP 337 Festiona, Madonna del Colletto, Valdieri, SP 22 Andonno, Borgo San Dalmazzo (via privata Italcementi, via Rocchiuse, via Don Minzoni, via Fontanelle SP 21, via Vecchia di Cuneo), Cuneo (viale Mistral, viale Angeli, corso Garibaldi, piazza Galimberti).

Percorso Mediofondo – 111 km:

Cuneo (piazza Galimberti), corso Soleri, viadotto Soleri, SP 422, Confreria, Bernezzo, Cervasca, Caraglio (via Roma, via Valgrana), Valgrana, Monterosso Grana, Pradleves, Castelmagno, Colle Esischie, Colle Fauniera, San Giacomo di Demonte, SP 268 Demonte (via Paschero, via Colle dell’Ortiga, via Perosa Ronvel, via Cornaletto, via Festiona, Ponte Sant’Eligio), incrocio SP 337, Borgata Fiandin, SP 337 Festiona, Madonna del Colletto, Valdieri, SP 22 Andonno, Borgo San Dalmazzo (via privata Italcementi, via Rocchiuse, via Don Minzoni, via Fontanelle SP 21, via Vecchia di Cuneo), Cuneo (viale Mistral, viale Angeli, corso Garibaldi, piazza Galimberti).

Manifestazione non competitiva – Fauniera Classic – 101 km:

Coincide con il percorso Mediofondo fino a Festiona, poi prosegue su SP 337 (frazioni Bedoira e Beguda, via dei Boschi), Borgo San Dalmazzo (corso Mazzini su pista ciclabile, via Grandis, via Roma, via Rivetta), immissione su via privata Italcementi e conclusione lungo il medesimo tracciato della Granfondo e Mediofondo fino a Cuneo.

Nel corso della giornata del 29 giugno, in occasione della manifestazione ciclistica, verranno attuate diverse chiusure alla circolazione per i veicoli a motore, in entrambi i sensi di marcia, nei seguenti tratti: dalle ore 7.30 alle 11.30 tra Sampeyre (SP 8 – via Elva) e Bassura di Stroppo (SP 128 – SP 422); dalle 7.00 alle 14.00 da Marmora/Borgata Tolosano fino al Colle Esischie; nello stesso orario anche il tratto Castelmagno Santuario – Colle Esischie sarà interdetto; la chiusura proseguirà lungo il tratto Colle Esischie/Fauniera – San Giacomo di Demonte, sempre dalle 7.00 alle 14.00; tra Festiona e Valdieri (SP 22) la circolazione sarà vietata dalle ore 9.30 alle 14.30, fatta eccezione per i residenti con accesso esclusivo da via Garibaldi e via Divisione Alpina Cuneense, i quali potranno immettersi sul percorso solo 30 minuti dopo il passaggio dei primi concorrenti; a Cuneo, da via Vecchia di Cuneo a piazza Galimberti, la chiusura è prevista dalle ore 10.00 alle 18.00.

Sono previste inoltre chiusure alla circolazione nel solo senso inverso alla direzione di gara nei seguenti tratti: da Campomolino al Santuario di Castelmagno tra le ore 7.30 e le 12.00; da Ponte Marmora a Borgata Tolosano tra le 9.00 e le 12.00; tra San Giacomo e via Paschero a Demonte dalle 8.30 alle 13.30; infine, da via Paschero a Festiona (via Monte Burel), con un sottopasso vietato ai veicoli di altezza superiore a 2,70 m, dalle 9.00 alle 13.30.

Durante l’intera manifestazione sarà in vigore il divieto di transito per i velocipedi non partecipanti alla gara. È inoltre istituito il divieto di sosta su carreggiata nei tratti compresi tra il bivio SP 8/via Elva (da Sampeyre al Colle e fino a Bassura), da Borgata Tolosano al Colle Esischie, dal Santuario di Castelmagno fino a Colle Esischie/Fauniera e poi a Demonte, e infine da Festiona alla Madonna del Colletto fino a Valdieri. Su questi stessi tratti è vietato il transito anche ad autobus e veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

Durante la sospensione della circolazione, è vietato il transito di veicoli non al seguito della manifestazione, è vietato immettersi nei tratti interessati e tutti i conducenti provenienti da strade o aree che si intersecano con il percorso sono obbligati ad arrestarsi prima di accedervi, attenendosi alle segnalazioni del personale di vigilanza o dell’organizzazione. È inoltre vietato attraversare il percorso, sostare in aree pericolose, e saranno presidiati tutti gli incroci urbani ed extraurbani. Lungo i margini della carreggiata sarà vietata la sosta e la fermata dei veicoli in modo da evitare intralci o pericoli alla circolazione.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella zona del Colle Fauniera, dove, per motivi di sicurezza, sarà attivo il divieto assoluto di transito per tutti i veicoli, inclusi i velocipedi non in gara, nei tratti Santuario di Castelmagno – San Giacomo di Demonte e Borgata Tolosano – Colle Esischie, in entrambi i sensi di marcia. A presidiare tali accessi saranno presenti operatori anche presso l’intersezione con il Colle della Bandia/Sentiero dei Fiori, per impedire l’ingresso da Passo della Gardetta.

La riapertura della circolazione al traffico veicolare avverrà esclusivamente nel senso della gara e solo dopo il transito del veicolo di “fine manifestazione”.