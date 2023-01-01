La danza esce dal Toselli e intreccia i fili del destino al Parco fluviale di Cuneo

CUNEO CRONACA - Dopo un anno di spettacoli al Teatro Toselli, la danza di Interscambi Coreografici approda al Parco Fluviale Gesso e Stura di Cuneo. Per un evento speciale allo Spazio f’Orma, venerdì 3 luglio alle 20, torna la Compagnia EgriBiancoDanza con una nuova creazione firmata da Raphael Bianco.

"Moirai" è il termine greco che indica le Moire, le Parche della mitologia. Invitato a ispirarsi all’arte della tessitura, Bianco — accompagnato dai madrigali di Monteverdi — porta in scena quei fili sottili che sembrano determinare il nostro destino: il mistero della vita, dell’amore e della morte, che si intrecciano anche nel canto monteverdiano.

I fili delle Moire, inspiegabili nelle loro traiettorie, compongono la trama di un destino sconosciuto, spesso pronto a sorprenderci con l’imprevedibile lacerazione delle sue maglie. Ne nasce un lavoro sulla caducità delle cose umane e, al tempo stesso, sull’appassionato e continuo evolversi della vita.

La stagione 2025-26 al Teatro Toselli di Cuneo si è conclusa la sera del 29 maggio con “Sogno”, spettacolo allegro, ironico e divertente, molto recitativo, ambientato in una cornice estiva, in un bar di parco, con protagonista il Twain Physical Dance Theatre. Info e prenotazioni: biglietteria@egridanza.com | 366.4308040.