La Cuneo-Ventimiglia-Nizza prima nel censimento dei Luoghi del Cuore Fai

CUNEO CRONACA - L’aggiornamento della classifica con i voti cartacei dell’11 Novembre e i voti online portano la “ferrovia delle meraviglie” a 25.771 voti (dati aggiornati al 14.11.2020), staccando di 2.000 voti il castello di Sammezzano (Reggello, vicino a Firenze) in seconda posizione.

La votazione dura fino al 15 Dicembre, può ancora succedere di tutto.

Come Comitato di sostegno ci teniamo a fare alcune considerazioni: intanto tramite il censimento abbiamo potuto apprezzare tanti luoghi poco noti e di rara bellezza in tutta Italia. Va dunque riconosciuto al FAI il merito di farci riflettere sul patrimonio culturale e ambientale a nostra disposizione, a volte senza rendercene conto.

La raccolta dei voti, in particolare quelli cartacei, con il banchetto sotto i portici o al mercato è stato un momento importante di confronto con i cittadini. Purtroppo le misure anticontagio non ci consentono più i banchetti, ma è ancora possibile firmare nei negozi e nelle librerie che aderiscono.

Come se non bastasse, alla pandemia si è aggiunta la pioggia eccezionale che ha devastato Limone e la Val Roya.

E’ importante una riflessione su questi eventi, sulle loro cause e sulle azioni da intraprendere per mitigarne gli effetti. Anche per questo difendiamo la ferrovia che ha rotto l’isolamento dell’alta val Roya e consente una mobilità sostenibile. Purtroppo, il servizio è stato ridotto al minimo negli ultimi anni (2 sole corse andata-ritorno al giorno!).

Per questo chiediamo a tutti di sostenere la candidatura e votare e far votare le ferrovia delle Meraviglie, basta collegarsi a: https://fondoambiente.it/luoghi/cuneo-ventimiglia-nizza-la-ferrovia-delle-meraviglie?ldc

E’ ancora possibile votare su carta: presso le librerie cuneesi Stella Maris, Ippogrifo Bookstore, Mondadori, Acciuga, la bottega Checcevò, la sede provinciale delle Acli e gli uffici distaccati, la libreria Sognalibro di Borgo San Dalmazzo.

Vogliamo anche ringraziare chi ci ha dato una mano, l’elenco è lungo.

G.R.A.F. Gruppo Romano Amici della Ferrovia

F.I.F.T.M. Federazione Italiana Ferrovie Turistiche e Museali

Associazione Treno D.O.C.

Associazione Corretto Tracciato

F.I.M.F. Federazione Italiana Modellisti Ferroviari

CO.M.I.S. Coordinamento Mobilità Integrata e Sostenibile

COMUNE DI CUNEO E UFFICIO STAMPA COMUNALE

MEMORIALE DEGLI ALPINI STAZIONE CUNEO GESSO

COMUNE E UFFICIO TURISTICO DI BORGO SAN DALMAZZO

ASSOCIAZIONE PEDO DALMATIA

PARCO ALPI MARITTIME

I COMUNI DELLA VALLE VERMENAGNA: ROCCAVIONE,ROBILANTE,VERNANTE E LIMONE PIEMONTE

ATL LIMONE PIEMONTE

MUSEO FERROVIARIO DI ROBILANTE

ASSOCIAZIONE LIMODORO DI ROBILANTE

MUSEO FERROVIARIO DI SAVIGLIANO