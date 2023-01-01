La Croce Verde Saluzzo si rafforza: in arrivo una nuova ambulanza e due veicoli sociali

CUNEO CRONACA - L’associazione Anpas Croce Verde Saluzzo inaugurerà ufficialmente domenica 1° febbraio, a Saluzzo, tre nuovi mezzi destinati a potenziare il servizio di emergenza e il trasporto sanitario sul territorio.

Il primo è un nuovo mezzo di soccorso di base che entrerà in servizio come ambulanza di emergenza continuativa H12 dell’associazione. Il veicolo è stato acquistato grazie al contributo della Fondazione Crt, nell’ambito del bando Missione Soccorso 2025, finalizzato al rinnovo del parco mezzi delle associazioni di volontariato sanitario.

Accanto all’ambulanza, saranno inaugurati due nuovi veicoli per il trasporto di persone in situazione di disabilità, allestiti su base Fiat Doblò con pianale ribassato, progettati per garantire elevati standard di sicurezza, comfort e dignità nei servizi di accompagnamento sanitario e sociale. Tutti e tre i mezzi entreranno operativamente in servizio entro il mese di febbraio, rafforzando la capacità di risposta della Croce Verde Saluzzo ai bisogni della comunità.

La giornata inaugurale prenderà il via alle ore 10 con la funzione religiosa presso il Duomo di Saluzzo, accompagnata dal Coro Polifonico della Croce Verde Saluzzo “Elda Alberti”. Al termine della celebrazione, sul sagrato del Duomo, si terrà la cerimonia di inaugurazione dei mezzi con la benedizione da parte del parroco, alla presenza del sindaco di Saluzzo, Franco Demaria.

Padrino e madrina dei nuovi mezzi saranno Mario e Milly Vola, ai quali l’associazione rivolge un sentito ringraziamento per il significativo contributo economico che ha reso possibile l’acquisto dei due veicoli dedicati al trasporto di persone con disabilità. Mario Vola è socio onorario della Croce Verde Saluzzo, volontario storico ed ex tesoriere dell’associazione nel triennio 2019–2022.

«Entrano in servizio tre mezzi fondamentali per il soccorso e l’assistenza dei pazienti – commenta Michele Isoardi, presidente della Croce Verde Saluzzo e vicepresidente di Anpas Piemonte –. Un ringraziamento particolare va ai volontari della Croce Verde Saluzzo, alla Fondazione Crt, sempre attenta alle esigenze del territorio e delle pubbliche assistenze, e a Mario e Milly Vola per il loro grande cuore e il sostegno concreto dimostrato. Dal 1979 siamo al servizio del territorio saluzzese e, grazie a questi gesti di solidarietà, possiamo continuare a investire in mezzi moderni e tecnologicamente avanzati per garantire la migliore assistenza possibile alla popolazione».

La Croce Verde Saluzzo può contare oggi su 236 volontari e 11 dipendenti. Le squadre di soccorritori e soccorritrici effettuano in media circa 12.000 servizi all’anno, percorrendo oltre 480.000 chilometri sul territorio del Saluzzese e verso i principali ospedali del Piemonte.

Anpas Comitato Regionale Piemonte Odv riunisce 81 associazioni di volontariato con 16 sezioni distaccate. Il sistema regionale può contare su 10.695 volontari, 5.388 soci e socie e 741 dipendenti. Ogni anno vengono svolti quasi 600.000 servizi, di cui oltre 200.000 in emergenza-urgenza 118, con più di 20 milioni di chilometri percorsi, confermando il ruolo centrale del volontariato Anpas nel sistema di soccorso e assistenza alla popolazione.