Nonostante gli ultimi anni abbiano imposto un’accelerazione dal punto di vista degli investimenti e dell’utilizzo di soluzioni innovative e tecnologiche, c’è ancora un grande divario tra le regioni italiane che hanno saputo raccogliere le possibilità della rivoluzione digitale degli ultimi tempi, e quelle che invece sono ancora imbavagliate da una lentezza storica, culturale, sociale. Le differenze ataviche che esistono tra il nord e il sud dell’Italia trovano qui ulteriore riscontro, caratterizzato principalmente da una mancanza di investimenti e programmazione nel medio e lungo periodo.

Per esempio, molte aree del Sud sono ancora difficilmente raggiunte da una connessione a internet ad alta velocità, in special modo per la carenza delle infrastrutture oltre che, in minima parte, per la particolare conformazione del territorio. In un’epoca che sta vedendo lo smart working affermarsi come un nuovo modello di lavoro per milioni di persone, è difficile immaginare come non si possano allargare ulteriormente le differenze sociali se non si interverrà rapidamente.

La consapevolezza digitale in Italia viaggia a due velocità

L’accesso alle nuove tecnologie preclude un futuro per le generazioni prossime, che in Italia si confrontano col mondo dell’istruzione e del lavoro, ma potendo fare affidamento in misura opposta su tecnologie e servizi. La digitalizzazione ha portato all’adozione di nuovi strumenti che non hanno bisogno solo di una connessione ad alta velocità 24 ore su 24, ma devono completarsi assicurandosi un accesso alla rete sicuro.

Ecco perché in molte aree del paese la diffusione di soluzioni come la VPN, per esempio, è divenuta imprescindibile, anche come conseguenza di un apprendimento digitale che oggi più che mai può essere definito come un fattore che distingue i diversi livelli di consapevolezza tecnologica, personale e ambientale.

Le regioni italiane più innovative e tecnologiche: il Rapporto DESI 2021

Per descrivere con chiarezza questo fenomeno ci viene in aiuto il Rapporto DESI 2021, ovvero il Digital Economy and Society Index che ogni anno, a partire da un più ampio rapporto europeo, si concentra sulla situazione tecnologica delle diverse regioni italiane. Per stilare la classifica finale, l’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano ha preso in esame oltre 117 indicatori, che vanno da quelli legati ai servizi pubblici digitali, all’integrazione delle tecnologie digitali, alla connettività e al capitale umano.

Quattro dimensioni che al loro interno hanno ulteriori ambiti di analisi: per esempio le competenze digitali dei cittadini, l’utilizzo della banda larga, la percentuale di copertura della rete, il costo della connessione. Sono presi in esame anche gli indicatori legati allo sviluppo dell’e-commerce e la diffusione di tecnologie digitali per le imprese e tra le istituzioni. La regione italiana più tecnologica del paese risulta essere la Provincia Autonoma di Trento, seguita da Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Emilia-Romagna e Lazio. In coda troviamo tutte le regioni del Mezzogiorno: i risultati peggiori sono per Abruzzo, Sicilia, Calabria e infine il Molise.

Conclusioni: l’evoluzione tecnologica in Italia viaggia a due velocità

Mentre le regioni del Nord sono più vicine ai valori delle nazioni europee digitalmente evolute, il Sud vede aumentare rapidamente il suo divario, sia dal punto di vista delle conoscenze che per quel che concerne infrastrutture e investimenti. Il Rapporto DESI 2021, elaborato dall’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano, evidenzia come la regione tecnologicamente più avanzata in Italia sia la Provincia Autonoma di Trento, seguita da altre regioni del Nord come Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano ed Emilia-Romagna. Fanalino di coda del nostro paese, dal punto di vista tecnologico, è il Molise.