"La collina sale sempre": arte contemporanea tra le vigne delle Langhe

CUNEO CRONACA - Torna tra i vigneti delle Langhe "La collina sale sempre", il festival di arte contemporanea giunto alla sua seconda edizione. Dal 21 giugno al 20 luglio, ventidue artisti provenienti da Italia, Perù, Lettonia e Argentina porteranno quaranta opere, installazioni site specific, residenze internazionali, workshop, concerti e mostre nei comuni di Castiglione Tinella, Santo Stefano Belbo, Castagnole delle Lanze, Neive, Barbaresco e Alba.

Promosso dalle associazioni Artefora – Centro per l’Arte Contemporanea e Radici Connesse, il festival si presenta come un itinerario diffuso tra Langhe e Monferrato, pensato per mettere in dialogo l’arte contemporanea con la memoria e i paesaggi del territorio.

L’inaugurazione è in programma sabato 21 giugno alle ore 18 negli spazi di Artefora a Castiglione Tinella, sede espositiva fondata dall’artista Ernesto Morales, direttore artistico della manifestazione. Da lì prenderà il via un mese di eventi che toccheranno sei comuni, con opere allestite in chiese, torri romaniche, cantine, fienili, porticati e casali storici. Ogni appuntamento sarà affiancato da incontri, visite guidate, laboratori e momenti musicali.

Il titolo del festival trae ispirazione da un passo del romanzo "La luna e i falò" di Cesare Pavese, e invita a riflettere sul tema della trasformazione: un processo che conserva la memoria delle esperienze passate e rinnova percezioni ed espressioni artistiche.

Direzione artistica: Marzia Capannolo. Coordinamento con il territorio: Chiara Ferro e Silvano Icardi. Per informazioni: info@artefora.com – 393 3918764 | IG: @artefora_

Programma La collina sale sempre – 2025

Sabato 21 giugno – Castiglione Tinella Ore 18: inaugurazione ufficiale del festival presso Artefora con la mostra personale di Māris Čačka e installazioni di Sara Berola, Roberta Busato, Gianfranco Chiavacci, Carlo Colli, Ana Hillar, Andrea Marini, Bruno Murialdo e Diego Soldà.

Domenica 22 giugno – Castagnole delle Lanze Ore 11: inaugurazione mostra collettiva presso la Chiesa dei Battuti Bianchi con opere di Emanuela Lena, Stefania Fabrizi e Kristina Elettra Rubine. Ore 12: inaugurazione installazioni presso La Corte di Casa Giulia con Daniele Aletti, Daniela M. Guggisberg, Ivet Salazar e Victor Zea.

Barbaresco Ore 18: Focus Lettonia presso la Torre di Barbaresco con Ritums Ivanovs, Sigita Daugule e Vineta Kaulaca.

Sabato 28 giugno – Castiglione Tinella Ore 18: inaugurazione sezione speciale “Nedda Guidi” – installazione per l’Antica Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea.

Domenica 29 giugno – Santo Stefano Belbo Ore 11.30: mostra “Geografie della Luce” di Ernesto Morales presso la Fondazione Cesare Pavese.

Neive Ore 17.30: installazione di Riccardo Monachesi nella Chiesa di San Rocco. Ore 18.30: installazione “Geografie del Silenzio” di Ernesto Morales nella Cappella di Santa Maria del Piano. Concerto del violoncellista Stefano Beltran.

Domenica 6 luglio – Neive Ore 18: aperitivo e talk sulla terrazza della Cantina “Beatrice Cortese” con Ernesto Morales e Bruno Murialdo.

Domenica 20 luglio – Alba Ore 18: evento di chiusura del festival presso lo spazio Ansèm.