La biodiversità a tavola con "Parchi da gustare": tutti i produttori e i ristoratori aderenti

CUNEO CRONACA - Ordinare un prodotto locale anche a distanza, oppure ordinare un pasto che verrà degustato più avanti. Azioni possibili grazie a Parchi da gustare, il progetto promosso da Regione Piemonte che porta a tavola i prodotti dei parchi in tutto il Piemonte, da maggio a dicembre, e che coinvolge più di duecento tra ristoratori e produttori in tante aree protette e parchi piemontesi. L’obiettivo dell’iniziativa, che giunge alla quinta edizione, è divulgare l’importanza della biodiversità anche sotto il profilo agro-alimentare e anche in un periodo come l’attuale, condizionato dalla situazione pandemica in corso.

Mai come in questo momento c'è bisogno di manifestare solidarietà a chi ha deciso di andare avanti e per questo, come ogni anno, il 24 maggio, Giornata Europea dei Parchi, è stata presentata la lista di produttori e ristoratori che aderiscono al progetto. L'edizione 2020 di Parchi da Gustare ha preso il via in un contesto particolare, condizionato dalla situazione pandemica in corso. Pertanto, adeguandosi alle misure di sicurezza tese a contenere la diffusione di Covid-19, vedrà una prima fase virtuale in cui resta centrale il ruolo degli attori economici firmatari di un protocollo di adesione che riconosce una comunità di produttori e ristoratori accomunati dai valori della qualità, sostenibilità e attenzione per il loro territorio in forte relazione con i parchi regionali piemontesi.

Nel territorio del Parco del Monviso gli aderenti all’iniziativa sono il Rifugio Quintino Sella di Crissolo, il Rifugio Alevè di Pontechianale, il Rifugio Galaberna di Ostana, l’agriturismo Il Mulino delle Fucine di Casteldelfino e la Trattoria Porto di Faule di Pancalieri per quanto riguarda i ristoranti, mentre i produttori locali che collaborano all’iniziativa sono il birrificio Kauss di Piasco, il caseificio Valform di Martiniana Po, l’azienda vitivinicola Le Marie di Barge, l’azienda agricola L’orto di Ostana e la panetteria Quel po di Pan di Ostana, l’azienda agricola Barreri Fabio di Oncino, l’apicoltura VolAvìa, l’azienda agricola Piero Fraire - L’Asparago dolce di Revello, il laboratorio erboristico artigianale Euphytos di Lemma di Rossana e infine l’azienda agricola Essenzialmenta di Pancalieri.

I produttori e i ristoratori aderenti all'iniziativa si presenteranno sulle piattaforme social Facebook e Instagram utilizzando gli hashtag #parchidagustare #piemonte #ripartiamodaiparchi #mangiarbene #natura #scopriparco: parole chiave che verranno utilizzate anche dalle Aree naturali protette del Piemonte e da Piemonte Parchi per condividere e rilanciare prodotti, ricette, operatori economici che forniranno indicazioni su come ordinare un prodotto a distanza oppure prenotare un menu sospeso. Su Facebook, da quest'anno, sarà possibile dichiarare la propria adesione al progetto tramite il motivo 'Io aderisco a Parchi da Gustare' che potrà adornare il proprio profilo.

Tutti gli operatori aderenti all'iniziativa sono inoltre elencati sul sito www.piemonteparchi.it e il Parco del Monviso li presenterà, uno ad uno, attraverso una programmazione dedicata e continuativa sulle sue piattaforme social.

Parchi da gustare è un progetto del Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte, avviato nel 2015 con un censimento dei prodotti tipici dei parchi piemontesi, dei relativi produttori e dai ristoratori dove poterli gustare, raccolti in un numero speciale della rivista Piemonte Parchi intitolato ‘Parchi da gustare – I prodotti’. Nel 2016 il progetto si è arricchito di una raccolta di ricette proposte dai ristoratori locali, raccolte in un secondo numero speciale, intitolato ‘Parchi da gustare – Le ricette’.