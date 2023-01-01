A Cuneo la Biciclettata resistente: pedalando tra i luoghi della memoria e della Liberazione

Sabato 18 aprile, alle 14,30, in piazza Galimberti, tornerà la “Biciclettata Resistente”, giunta alla terza edizione: un itinerario in bici attraverso i luoghi simbolo della storia cittadina, guidato dal professor Gigi Garelli, con arrivo ad Arcipelago per una merenda conviviale. Il giorno successivo, 19 aprile, sempre ad Arcipelago, andrà in scena lo spettacolo “Ma chi fa la guerra?”, un racconto musicale che intreccia voce, narrazione e fisarmonica.

Dal 21 aprile al 3 maggio, Largo Audiffredi ospiterà un’installazione collettiva realizzata con le scuole primarie e secondarie della città: un lavoro corale che restituirà lo sguardo delle nuove generazioni sulla memoria e sui diritti. La sera del 21 aprile, al Cinema Monviso, la rassegna Mondovisioni proporrà il documentario “The dialogue police”, seguito da un confronto sul tema del diritto di espressione.

Il 22 aprile, all’Istituto Storico della Resistenza, verrà presentato il volume “I sentieri della libertà. La Banda della Val Pesio e le Formazioni Rinnovamento”, mentre il 23 aprile, nel quartiere San Paolo, si terrà la presentazione del libro “Caterina non ci sta” di Emilio Appiano, storia di una giovane donna che sceglie di ribellarsi al fascismo e unirsi ai partigiani.

Il 24 aprile, nel pomeriggio, alla Fondazione Nuto Revelli, il gruppo di lettura “Cime di Parole” dedicherà l’incontro al ruolo delle donne nella Resistenza e alle loro eredità nelle lotte civili contemporanee. In serata, al Parco della Resistenza, si svolgerà l’orazione pubblica a cura di Cathy La Torre, seguita dalla tradizionale fiaccolata accompagnata dalla Banda cittadina “Duccio Galimberti”. Successivamente, la serata proseguirà in Largo Audiffredi per un concerto live con Tiorà e Cucoma Combo, momento conclusivo di una giornata dedicata alla memoria attiva e condivisa.

La mattinata del 25 aprile sarà segnata dalla consueta commemorazione istituzionale dell’80esimo Anniversario della Liberazione. In serata, alle ore 21, al Teatro Toselli, andrà in scena lo spettacolo “Era un freddo giorno di sole”, che racconterà l’irrompere della violenza nazifascista nella vita di un piccolo paese e la trasformazione di una piazza in un luogo di martirio e memoria.

Il ciclo “Resistenze di oggi” proseguirà il 29 aprile con un incontro dedicato ai valori della Costituzione e del Concilio Vaticano II, con Monsignor Corrado Lorefice e Nuccio Vara. Infine, il 30 aprile, Piazza Galimberti ospiterà l’iniziativa “120 luci per Duccio”, un gesto collettivo in occasione dei 120 anni dalla nascita di Duccio Galimberti: altrettante persone accenderanno simultaneamente una luce formando il numero 120 al centro della piazza. L’evento è aperto al pubblico e la cittadinanza è invitata a partecipare, anche come spettatrice, a questo momento di memoria condivisa. Ci si può “auto-candidare” per partecipare come portatori di luce: gli interessati possono iscriversi tramite il modulo reperibile QUI.