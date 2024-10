La bellezza dell'arte della danza: al via la nuova stagione di "Interscambi Coreografici" a Cuneo

CUNEO CRONACA - La Fondazione Egri per la Danza torna a Cuneo con la stagione 2024-25 di Interscambi Coreografici, presentando un palinsesto che si divide tra spettacoli di compagnie internazionali al Teatro Toselli e attività gratuite di coinvolgimento del pubblico al Rondò dei Talenti grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

La programmazione coinvolgerà importanti compagnie del panorama regionale e nazionale, tra cui il Balletto Teatro di Torino, Interno5 (Campania) e ResExtensa (Puglia), Compagnia Twain (Lazio), Tecnologia Filosofica (Piemonte), La Contrada (Friuli Venezia Giulia), Megakles Ballet (Sicilia), Eko Dance Company (Piemonte) oltre alla presenza della Compagnia EgriBiancoDanza.

Ad aprire la stagione sarà proprio quest’ultima, che martedì 29 ottobre, alle 21, presenterà al pubblico “Ring of Love - a glamour rock show”: uno spettacolo multimediale con musica, canto dal vivo e coreografie di Raphael Bianco e musica dal vivo con la band diretta da Fabio Gorlier, che attraverso le epoche del rock - dal glamour di David Bowie e Bryan Ferry al punk di Talking Heads e The Stooges, sino all’elettronica di Depeche Mode e Radiohead - rievoca le più belle canzoni dedicate all’amore in tutte le sue forme.

La ricerca coreografica sarà poi al centro di “Dittico contemporaneo”: giovedì 7 novembre il Teatro Toselli ospita uno spettacolo che riunisce due grandi compagnie italiane, Interno5 e ResExtensa, che presenteranno estratti delle loro ultime creazioni.

Spazio anche ai più giovani con la Compagnia Twain, dal Lazio, che martedì 10 dicembre porterà in scena “Robin Hood”, rilettura moderna della celebre storia del fuorilegge pensata anche per un pubblico più giovane: lo spettacolo racconta infatti le gesta di un eroe di oggi che cresce per diventare un uomo libero, in una sintesi poetica tra narrazione, musica, azioni sceniche e scrittura coreografica.

Il 2025 di Interscambi Coreografici Cuneo continuerà ad affiancare appuntamenti dedicati alla creazione coreutica contemporanea e spettacoli per famiglie. Ad aprire la programmazione del nuovo anno sarà una grande festa per il pubblico: il Gala di Carnevale, domenica 9 febbraio, riunirà due compagnie del territorio piemontese, EgriBiancoDanza e Tecnologia Filosofica, che porteranno sul palco una celebrazione coreografica che unisce la magia del Carnevale alla bellezza dell'arte della danza: tra maschere enigmatiche e coreografie affascinanti, i ballerini porteranno in scena un'esperienza visiva dove ogni passo racconta una storia e ogni gesto cattura l'essenza della festività. Musica, luci e colori si fondono in un evento che inviterà il pubblico a immergersi nell'atmosfera giocosa e vivace del Carnevale, celebrando la creatività e la gioia del movimento insieme alle due compagnie protagoniste dell’evento.

Guarda di nuovo alle famiglie e ai più piccoli lo spettacolo “I Musicanti di Brema”, della compagnia La Contrada, previsto domenica 30 marzo: un vero e proprio spettacolo musicale che appassionerà i più piccoli ma anche gli spettatori adulti, che si divertiranno nella riscoperta della celebre fiaba dei Fratelli Grimm.

Allo scambio tra danzatori e poetiche sarà poi dedicato l’appuntamento “Trittico”, giovedì 17 aprile, che vedrà alternarsi sul palco le compagnie piemontesi Balletto Teatro di Torino ed Eko Dance e la siciliana Megakles Ballet. Una serata che offre al pubblico tre opere dalle estetiche molto diverse, andando così a comporre una proposta molto variegata e uno spettacolo pieno di stimoli visivi ed emotivi.

La Fondazione Egri porterà infine a Cuneo le nuove creazioni esito della terza edizione del Bando Arepo, realizzato dalla Fondazione per sostenere e promuovere le nuove creazioni di coreografi Over 35, favorendo la realizzazione di progetti coreografici innovativi e ispirati alla contemporaneità e supportandone la messa in scena: l’appuntamento è per il 16 maggio.

La nuova stagione riporta inoltre a Cuneo le ormai consuete attività di formazione ed audience engagement, realizzate dalla Fondazione Egri per la Danza: una serie di sette incontri gratuiti dedicati al pubblico e al “mestiere” di spettatore, che saranno l’occasione, per il pubblico cuneese, di confrontarsi con artisti, coreografi e ballerini italiani e internazionali. A ospitare gli appuntamenti, realizzati in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, sarà il Rondò dei Talenti, polo territoriale dedicato al tema del talento e della creatività senza limiti d’età, di provenienza e di interessi. Gli eventi, previsti con cadenza mensile, si svolgeranno sempre alle 18: primo appuntamento mercoledì 23 ottobre.

“Questa nuova stagione di Interscambi Coreografici a Cuneo ci entusiasma e consolida la nostra relazione con il pubblico e con il territorio, con il quale, negli anni, siamo riusciti ad addensare una vera e propria comunità - dichiara Raphael Bianco, vicepresidente della Fondazione Egri per la Danza -. Il progetto "Interscambi Coreografici Cuneo 2024/2025" riflette infatti l'impegno costante della Fondazione Egri per la Danza nel rispondere alle esigenze del territorio, con un'attenzione particolare alle ricadute socio-culturali delle proprie attività. La stagione includerà infatti eventi pensati per bambini e famiglie, con laboratori e spettacoli dedicati, che mirano a coinvolgere le nuove generazioni e a promuovere la cultura della danza come strumento educativo e sociale. In questa attività la Fondazione si avvale di una rete di collaborazioni consolidate con partner locali di rilievo, tra cui l'Associazione Scatola Gialla, METS - Conservatorio di Cuneo, e il Festival Mirabilia”.

Fondamentale alla riuscita del progetto è il supporto della città di Cuneo, che dimostra da anni una grande attenzione alla cultura riconoscendo nella Fondazione Egri un importante interlocutore per la programmazione e diffusione della danza.

Oltre ai sostegni del Ministero della Cultura, Regione Piemonte e Fondazione CRT il progetto è sostenuto dalla Fondazione CRC, che continua a supportare in modo significativo le attività della Fondazione Egri per la Danza, contribuendo alla crescita culturale e artistica di Cuneo. "Interscambi Coreografici Cuneo 2024/2025" rappresenta un contributo fondamentale per lo sviluppo della vita culturale della città, rafforzando il ruolo di Cuneo come centro nevralgico per la danza contemporanea.

Biglietti

Intero 20€ | Ridotto 15€ (over 65, under 12, tessera musei)

Ridotto 12€ (Gruppi da 5 persone e scuole di danza) | Ridotto 10€ (studenti universitari)

Abbonamenti

Abbonamento 7 spettacoli: Intero 115€ | ridotto 85 € (over 65, under 12, tessera musei) | ridotto 69 € (Gruppi da 5 persone e scuole di danza)

Abbonamento 6 spettacoli: Intero 100€ | ridotto 75 € (over 65, under 12, tessera musei) | ridotto 60 € (Gruppi da 5 persone e scuole di danza)

Abbonamento 5 spettacoli: Intero 85€| ridotto 63 € (over 65, under 12, tessera musei) | ridotto 55 € (Gruppi da 5 persone e scuole di danza)

Abbonamento 3 spettacoli: Intero 55€ | ridotto 42 € (over 65, under 12, tessera musei) | ridotto 34 € (Gruppi da 5 persone e scuole di danza)

Incontri gratuiti con la Fondazione Egri

presso il Rondò dei Talenti (dalle 18.00 alle 19.00)

23 ottobre 2024 | 6 novembre 2024 | 27 novembre 2024

29 gennaio 2025 | 19 marzo 2025 | 9 aprile 2025 | 14 maggio 2025

INFO E PRENOTAZIONI