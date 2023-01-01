L’esordio in libreria del giovane di Monterosso che sogna l’accademia teatrale a Roma

CUNEO CRONACA - Ogni scrittore, prima ancora di raccontare il mondo, finisce inevitabilmente per raccontare se stesso. Questo fenomeno è evidente nella raccolta poetica intitolata “Il Pensier Aquilino Vol Distante”. Questo libro è stato ideato dallo scrittore esordiente Edgar Bagatella. Un ragazzo di diciannove anni che vive a Monterosso Grana.

Seppur la sua vocazione sia principalmente quella attoriale, egli ha scelto di esprimere le emozioni attraverso una diversa tipologia d’arte. A livello locale Edgar ha ricevuto per due anni consecutivi il premio di “trombettiere d’oro” nella categoria teatrale al Festival dello Studente e, non ha solo diretto il teatro e i ragazzi per tre anni nella sua scuola, ma ha cercato di conciliare la sua passione teatrale con la poesia da lui scritta in un copione che ha vinto il secondo posto nella classifica tra le scuole della provincia di Cuneo. Per questo motivo, a breve, si trasferirà a Roma per seguire il sogno di entrare in un’accademia teatrale e continuare il suo lavoro di scrittore.

Il libro racconta le varie sfaccettature emozionali della vita, in modo che possano essere interpretate sia da un punto di vista oggettivo che da un punto di vista soggettivo. È doveroso sottolineare che non è un libro facile da leggere, infatti l’autore ha consapevolmente utilizzato termini complessi e inusuali, sia perché ispirato dall’amore e dall’ammirazione che nutre verso autori molto famosi come Omero e Dostoevskij. In molte poesie, infatti, tenta di spiegare concetti e sensazioni utilizzando varie figure retoriche che riprendono alcuni degli scrittori più celebri della letteratura italiana, come Dante e Petrarca. Per questi motivi, l'associazione San Sebastiano e San Giacomo lo ha contattato per tenere una presentazione alla cappella omonima di San Sebastiano a Monterosso Grana sabato 22 agosto alle 21.