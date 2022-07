L'Università nel Cuneese: quel Comitato di Mondovì che portò i corsi decentrati in provincia

CUNEO CRONACA - Delineare la storia dell’Università nella Granda, a partire dalle prime riunioni del Comitato monregalese per la promozione d’iniziative universitarie sino ai giorni nostri. Incontri, successi, collaborazioni e momenti di confronto che Laura Mosso, docente e rappresentante di quel Comitato che tanto lavorò allo scopo, racconta nel libro-testimonianza “L’Università nel Cuneese”, edito dall’Araba Fenice. Il volume sarà presentato martedì 26 luglio 2022, alle ore 17.30, nella Sala comunale delle Conferenze Gaetano Scimè di corso Statuto 11/d. Con l’autrice dialogherà il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo.

Dopo i lavori di ricerca storica condotti negli ultimi anni che hanno portato alla realizzazione di opere dedicate a rilevanti figure del contesto monregalese contemporaneo (le sorelle Sodano, Carla De Noni, Dario Pavesio, Rosa Govone, Anna Basso Beltrutti, Tota Zunin, Maria Ronco Mosso, Adelina Prinotti Barberi, Elisa Facelli), Laura Mosso, con quest’ultima pubblicazione, ripercorre le vicende del Comitato monregalese (di cui fece parte) che operò attivamente per favorire il decentramento universitario nella cttà di Mondovì, nell’ambito del processo che portò alla creazione dei poli universitari decentrati a Cuneo, Mondovì e Savigliano, oltre ad altre realtà minori ma non meno significative nei comuni di Moretta, Fossano ed Alba.

Il libro presenta una dettagliata cronologia di eventi, all’interno dei quali traspaiono i momenti salienti e i protagonisti di quella incredibile avventura istituzionale che riuscì a dare vita all’Università del Piemonte Sud-Occidentale. Emerge in particolare fra tutti la figura del primo Pro Rettore, architetto Vera Comoli Mandracci. La trattazione del libro abbraccia un arco cronologico compreso fra il 1987 ed il 2010 e ripercorre le principali tappe dell’attività del Comitato monregalese, dai difficili quanto entusiastici esordi dei lavori, sorretti dalla ferra volontà di ridare alla città di Mondovì il titolo di centro universitario acquisito sin dal XVI secolo, all’attivazione di primi corsi di laurea. Dai successi ottenuti in termini di iscritti dei primi anni 2000, fino alla delusione provocata dalle scelte del Piano strategico dell’Ateneo torinese del 2006, che prospettava la chiusura dei corsi di laurea magistrali nelle sedi decentrate.

Le azioni condotte in questo arco temporale vengono scandite nel dettaglio all’interno del volume che in appendice riporta i documenti maggiormente significativi del percorso istituzionale che determinò l’approdo dell’ateneo torinese nella provincia Granda. Laura Mosso è stata sindacalista SNSM Settore Scuola, preside dell’Istituto Tecnico Commerciale “Tesauro” di Fossano e dell’IISS Itis- Ita-Liceo scientifico tecnologico “Cigna” di Mondovì, componente del Comitato per l’Università del Piemonte Sud-Occidentale. Ha fondato le sezioni monregalesi della LILT e della FIDAPA. Dal 2010 scrive saggi ed ha ideato la collana “La storia al femminile”. Per l’Araba Fenice ha pubblicato Le sorelle Soldano (2010), Suor Caterina del Savio (2011), Madre Margherita Lazzari (2012), Madre Carla De Noni (2014), Dario Pavesio, un protagonista della pediatria italiana (2014), Girotondo di donne coraggiose (2016).