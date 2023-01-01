L'ultima mostra prima del trasloco: la Biblioteca di Cuneo chiude con "Sky / water" di Olivero

CUNEO CRONACA - Alle 17 di giovedì 5 febbraio, presso la Biblioteca Civica di Cuneo prende avvio la mostra "Sky / water" con le recenti opere dell'artista Domenico Olivero. L’esposizione è l’ultima ospitata negli spazi storici della Biblioteca prima del grande trasferimento nei locali dell’ex Ospedale di Santa Croce.

Si tratta di una nuova serie di lavori sul tema della trascendenza, materia, spirito e contemplazione, in cui il colore blu rimanda all'acqua e al cielo. Questa esposizione invita il visitatore a immergersi nell’essenza del blu, il colore che definisce i confini del nostro mondo e, al contempo, la loro assenza. Ispirata dagli elementi primordiali dell’acqua e del cielo, la mostra esplora il blu non solo come pigmento, ma come dimensione dell’anima.



Una serie di quadri che in minimali elaborazioni condividono l'energia vitale di questo colore rappresentativo. Il blu, colore del cielo infinito e dell'immenso oceano, evoca calma, mistero e vastità, riflettendo la trasparenza dell'acqua che assorbe le lunghezze d'onda calde ed evaporando diffonde il suo azzurro nello spazio, creando atmosfere serene o maestose, un invito a esplorare le profondità interiori e le infinite possibilità del cosmo.



Domenico Olivero, fra gli artisti più sperimentali e innovativi del panorama artistico. Ha ideato una complessa poetica che partendo dalla dimensione quotidiana sviluppa diverse ricerche in ambiti inusuali, come la storia popolare, le tradizioni spirituali e la ricerca estetica. Info QUI.



La Biblioteca Civica di Cuneo ha sede nel seicentesco Palazzo Audiffredi, nel centro storico del capoluogo della Granda. È la più antica biblioteca civica del Piemonte; i primi documenti relativi alla sua istituzione risalgono al 1802, con apertura nel 1803, quando Cuneo, sotto la dominazione francese, era capoluogo del Dipartimento della Stura. Nelle sue diverse sedi custodisce 300.000 volumi, registra 100.000 prestiti all’anno, gestisce l’ufficio del Deposito Legale, ospita numerosi eventi, tra cui presentazioni di libri e mostre, e cura diverse pubblicazioni.



Informazioni:

Biblioteca civica di Cuneo (via Cacciatori delle Alpi 9), salone primo piano

Apertura dal Martedì al Venerdì nelle ore 9,30-12 / 15-17 al Sabato 9,30-12

Inaugurazione Giovedì 5 Febbraio alle ore 17

Visitabile fino a Sabato 21 Febbraio 2026

Ingresso libero