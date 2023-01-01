L'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole ad Alba per un'assemblea pubblica

CUNEO CRONACA - Venerdì 21 novembre, alle ore 18, il Centro Giovani H Zone ospiterà un’assemblea pubblica con i docenti dell’Osservatorio contro la Militarizzazione della Scuola.

L’Osservatorio nasce con l’obiettivo di monitorare e denunciare i processi di militarizzazione nelle scuole e, successivamente, nelle università. L’intento è segnalare e contrastare la crescente presenza di un’impronta bellicista all’interno delle istituzioni educative, che si manifesta attraverso interventi diretti delle forze armate.

Secondo l’Osservatorio, in diversi istituti si registra la partecipazione di rappresentanti militari in qualità di docenti su temi eterogenei — dall’insegnamento dell’inglese affidato a personale NATO a lezioni su legalità e Costituzione — fino al coinvolgimento nei percorsi PCTO, con visite a basi militari e caserme. Tutto ciò avviene tramite protocolli d’intesa siglati tra Esercito, Ministero dell’Istruzione, Uffici Scolastici Regionali e singoli istituti.

Gli organizzatori sottolineano come “smilitarizzare la scuola” significhi restituire agli spazi educativi il loro ruolo di luoghi di pace e accoglienza, contrastando linguaggi e pratiche ritenute portatrici di razzismo, sessismo, modelli di forza e narrazioni di nemici costruiti artificialmente. Un percorso che, affermano, mira a riportare l’educazione all’interno dei principi della Costituzione italiana.

La serata è promossa dal sindacato di base CUB Cuneo, insieme ai collettivi Crepa, Mononoke, Non Una di Meno e Cinemavekkio.