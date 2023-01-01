L'Orchestra Verticale unisce scuole e talenti: concerto al Don Bosco di Cuneo, replica ad Alba

CUNEO CRONACA - Mercoledì 4 marzo, alle ore 17, al Teatro Don Bosco di Cuneo, andrà in scena il concerto dell’“Orchestra Verticale”, diretta dal Maestro Rosario Presutti. L’iniziativa replicherà poi il 18 marzo ad Alba, al Teatro Sociale.

L’“Orchestra Verticale” è un progetto che mette in dialogo scuole di diverso ordine e grado nel segno della musica. Si tratta di un’iniziativa della Rete provinciale che vede protagonista il Liceo Musicale di Cuneo insieme a quello di Alba, con la partecipazione degli Istituti Comprensivi di Dronero, Alba, Busca e Borgo San Dalmazzo.

Un’esperienza di collaborazione che crea un ponte tra percorsi formativi diversi, riuniti in un grande organico orchestrale. A guidare la compagine sinfonica sarà il Maestro Gian Rosario Presutti, docente di Esercitazioni orchestrali al Conservatorio “Ghedini”.

Il programma scelto per l’occasione attraversa epoche e stili differenti, offrendo al pubblico un viaggio ricco di colori e suggestioni. Dalle atmosfere delle celebri Suites dall’“Arlésienne” di Georges Bizet, si passerà a “I pini della Via Appia” di Ottorino Respighi e all’ouverture del “Nabucco” di Giuseppe Verdi.

Non mancheranno proposte più sorprendenti, come un’elaborazione in chiave funky di un noto tema di Ludwig van Beethoven, e un celebre brano di George Gershwin, tratto da “Un americano a Parigi”.

Il primo appuntamento, particolarmente atteso, si terrà mercoledì 4 marzo alle ore 17 presso il Teatro dei Salesiani (Don Bosco) di Cuneo. Per la città non sarà semplicemente un concerto, ma l’espressione di un percorso di impegno e collaborazione.

Il progetto proseguirà con un secondo concerto in programma il 18 marzo al Teatro Sociale di Alba. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza cuneese: studenti, famiglie, appassionati e curiosi. Ingresso libero.