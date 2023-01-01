L'Istituto Luce compie 100 anni: "Corpo Celeste" in scena al Don Bosco di Cuneo

CUNEO CRONACA - Giovedì 20 novembre alle ore 21 il Cinema Teatro Don Bosco di Cuneo ospiterà la proiezione di Corpo Celeste, nell’ambito della rassegna “10 e Luce”. L’iniziativa celebra i cento anni dell’Istituto Luce, una delle più importanti istituzioni cinematografiche e culturali del mondo, che ha segnato la storia del cinema italiano portando nelle sale centinaia di film e documentari, scoprendo talenti e emozionando generazioni di spettatori.

Per celebrare questo anniversario speciale, Luce Cinecittà ha selezionato dieci dei titoli più significativi del suo catalogo, che saranno proiettati nei cinema italiani durante la stagione cinematografica 2025-2026. 10 e Luce propone così dieci grandi film che hanno segnato la vita degli spettatori, firmati da registi affermati e da talenti emergenti, con interpreti memorabili e successi ai principali festival. Si tratta di una vera e propria biografia del cinema di qualità, raccontata attraverso dieci perle cinematografiche da riscoprire in nuove versioni rieditate, capaci di sorprendere con la pura magia del cinema.

Corpo Celeste (Italia, 2011, drammatico, 98 minuti) racconta la storia di Marta, una tredicenne tornata a vivere nella periferia di Reggio Calabria dopo dieci anni trascorsi in Svizzera. Con lei ci sono la madre e la sorella maggiore, che la sopporta a fatica. L’arrivo di Marta coincide con il momento in cui può accedere al sacramento della Cresima, iniziando così a frequentare il catechismo. La ragazza si trova immersa in una realtà ecclesiale segnata dai modelli consumistici, da un’ignoranza pervasiva e da un parroco più interessato alla politica e alla carriera che alla fede.

I biglietti per la proiezione hanno un costo di 6 euro l’intero e 5 euro il ridotto, mentre la tessera per dieci ingressi è disponibile a 40 euro. L’acquisto è possibile direttamente in cassa, sia nei giorni della proiezione che durante l’apertura della sala per altri eventi in programma, a partire da mezz’ora prima dell’inizio dell’evento.