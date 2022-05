L'importanza delle parole: da mercoledì a domenica torna il Salone del Libro per Ragazzi di Bra

CUNEO CRONACA - Tradizionale appuntamento della primavera braidese, da mercoledì 25 a domenica 29 maggio torna il Salone del Libro per Ragazzi di Bra, 22esima edizione del consolidato appuntamento dedicato ai giovani lettori dai 3 ai 16 anni, che quest’anno ruoterà intorno al tema: “L’importanza delle parole”.

Tanti gli eventi in programma, appositamente allestiti per l’occasione: mostra mercato del libro, incontri con gli autori, laboratori e focus tematici, spettacoli e presentazioni di nuove uscite. Anche quest’anno, sarà un salone diffuso: saranno numerosi i luoghi cittadini dove poter approfondire – attraverso diversi linguaggi – il piacere della lettura.

L’inaugurazione è prevista per mercoledì 25 maggio alle 10.30 a Palazzo Traversa in via Parpera 4 (causa previsto maltempo), dove si svolgerà anche la consegna dei premi “Beppe Manassero” e “Giovanni Arpino”, riconoscimento destinato alla letteratura per ragazzi. A seguire, lettura di “La Storia di Franco e Lavè” di Gina Lagorio e intervento Musicale del gruppo “Meteore” dell’IIC “Velso Mucci” di Bra, mentre in serata (ore 21) l’orchestra e il coro della media Bra1 presenteranno lo spettacolo “La Grande festa del paese di Roccafelice” al Teatro Politeama Boglione. Immancabile la mostra mercato con oltre 11 mila titoli dedicati ai più giovani, realizzata in collaborazione con le librerie braidesi e visitabile “open air” da mercoledì 25 a domenica 29 maggio dalle 9 alle 20, ad ingresso libero, come per tutte le altre iniziative del Salone.

Vasta scelta tra i laboratori, che da mercoledì a venerdì saranno riservati alle classi degli istituti scolastici prenotati, per poi diventare aperti a tutti nel fine settimana. Tra le novità dedicate alle scuole, anche “Il Salone al Cinema”, con proiezioni dedicate nelle sale cittadine “Vittoria” e “Impero”, mentre tornano gli apprezzati Incontri con gli autori in biblioteca civica, per un dialogo con gli scrittori Marco Magnone, Ilaria Gaspari e Barbara Baldi, oltre alla presentazione dell’antologia Young Adult.

E poi, uno speciale weekend famiglie al Salone nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 maggio, tutto dedicato ai bimbi e alle bimbe, ai ragazzi e alle ragazze, tra laboratori, passeggiate con animali parlanti, ludobus, animazioni teatrali, ritratti in versione manga, occasioni di dono e scambio, libri da sfogliare e acquistare e lo speciale appuntamento con i ‘libri che parlano’. Di seguito tutto il programma dettagliato:

SABATO 28 MAGGIO

GIORNATA REGIONALE DEL GIOCO LIBERO ALL’APERTO

ore 9 Apertura mostra mercato

ore 10, 15 e 17 Storytellig a cura di Lorenzo Mò

ore 10,30 Bibliobebè “Una barchetta che viaggia sulle parole” a cura diDaniela Febino presso la Biblioteca Civica “G. Arpino” Bra. prenotazione necessaria allo 0172.430185.

ore 10/18 Gioca con i Ludobus

ore 10/18 Manga di Manu – Ritratti in versione manga a cura di Manuela Fissore

ore 11, 15.30 e 17 “Arlecchino pescatore di parole” Teatro di figura a cura di Pino Potenza presso Palazzo Mathis

ore 15 “Passeggiata” in compagnia di… una mucca, due gatti, tre uccellini e tanti altri animali parlanti, a cura di Daniela Febino. Partenza dall’Ala di Corso Garibaldi

ore 16,30 “Storie di alberi” a cura di Cristina Rivoir e Federica Bertagna

ore 20 Chiusura mostra mercato

DOMENICA 29 MAGGIO

ore 9 Apertura mostra mercato

ore 10/18 “Scambia, Dona, Differenzia” a cura dell’Associazione Piedi per Terra

ore 10,30 Bibliobebè “Una barchetta che viaggia sulle parole” a cura di Daniela Febino presso la Biblioteca Civica “G. Arpino” Bra. prenotazione necessaria allo 0172.430185.

ore 10/18 Manga di Manu – Ritratti in versione manga a cura diManuela Fissore

ore 11, 15.30 e 17 “Arlecchino pescatore di parole” Teatro di figura a cura di Pino Potenza presso Palazzo Mathis

ore 20 Chiusura mostra mercato

Evento speciale: dalle 10 alle 18 Libri che Parlano

Tutti gli eventi del Salone del Libro per Ragazzi sono ad ingresso libero. E’ consigliata la prenotazione per gli appuntamenti del Weekend Famiglie al Salone, chiamando l’Ufficio Cultura al numero 0175.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it. Il programma completo degli eventi è consultabile su www.turismoinbra.it. L’evento è organizzato dal Comune di Bra con il sostegno della Regione Piemonte.

